堅守非典型展演空間 南村劇場首創戲劇、音樂劇加速器平台

新冠肺炎疫情肆虐，全球藝文產業皆受到嚴重衝擊，甫於今年初新開幕的「PLAYground南村劇場. 青鳥. 有設計」複合式場館，在風暴中仍堅守著為劇場新秀提供一處「非典型展演空間」的目標。

由於國內劇場的場館普遍不足，且進入門檻高，新興劇團的作品在進入商轉模式前，需要經過長時間的打磨、循環修正才能使作品更臻完美。南村劇場除了提供演出場地外，更希望擔任劇場及劇團的加速器平台，挖掘臺灣新一代劇場潛力人才。目前已公開徵件及主動邀請，作品分為「孵化型」、「加速型」兩種模式。「孵化型」主要以新人、新作或新點子為方向的演出，可以是讀劇、工作坊、試演等階段性呈現，或是完整作品的首次登場。「加速型」則是指已經相較完整或嘗試長銷演出的作品。南村劇場將提供入選的新秀及團隊一系列的資源，從創意形成、作品製作、傳播發行到通路演出，一路陪伴團隊成長。

南村劇場近期場地租借近乎全滿，將一路演到年底，包括：9月份「我恨音樂劇」、「龍櫻」讀劇會；10月份「超即興啟蒙」、「大家都想做音樂劇！」等……。2021年將推出4部常態演出的作品，並扶植劇場界新秀團隊。

Production house兼場地方的模式，在國外已行之有年，也是國際認可的模式。盼以民間的力量，建立有系統、規模化的產業鏈，讓表演藝術界的生態能更健康、蓬勃發展。