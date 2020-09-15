養樂多＋蘆筍＋芭樂！江振誠×好喜堂 跨界推出手搖飲

江振誠主廚受連鎖手搖飲品牌「好喜堂HUNNY TEA」之邀，攜手合作推出「台芭線」飲品，以台灣經典的養樂多、芭樂汁與蘆筍汁3款飲料為基礎，調和出具有台灣味的創新飲品。同時外觀也是以3款飲品的包裝為靈感所打造，更添設計感。

不斷在餐桌上創造出驚喜的江振誠，乃是台灣代表性的名廚之一。至於好喜堂則是創立於2019年的連鎖茶飲，講求食材、視覺、味道等不同層面的細節，包括好丸鐵觀音奶茶、好丸黑糖鮮奶等產品，都是店內的招牌人氣飲品。

此次雙方攜手合作推出的「台芭線」，乃是由江振誠選出養樂多、芭樂汁與蘆筍汁等3款民國50～70年代最暢銷的飲料為基礎，經過再塑造的方式呈現，藉此讓具有時代意義的「台灣味」，能夠與年輕人重新產生連結。在江振誠監督之下，飲品的包裝也延續「三種味道、三種材質、三種形狀」的概念，具有明亮繽紛的外型，同時採用PET材質設計，除了具備收藏價值外，也可讓民眾重複利用。業者也透漏，實際的口味與售價等細節，預計將於9月29日正式對外公布。