台隆手創館周年慶首波登場 逾千件獨家優惠5折起

台隆手創館周年慶集結全台11家店將於9月至12月展開，首波由廣三SOGO店、微風店、台中大遠百店於9月16日起陸續開跑。推出最低5折起、精選組合優惠特價99元起、還有買一送一等超過千件獨家優惠，讓日本雜貨控就算不能飛出國，也能趁優惠季補貨。

台隆手創館獨家引進來自日本沖繩的無添加保養品牌「.number47」，周年慶期間推出獨家優惠全系列85折。買一送一商品包括商品日本馬油卸妝洗面乳/泡沫洗面乳、日本獅王系毛牙刷、薏仁精華洗髮精/護髮素、dalli全效超濃縮洗衣精1.1L、WashLab泡沫式清潔劑等。

獨家價商品還有karari超吸水珪藻土地墊原價1,980元，特價1,390元；京瓷陶瓷刀2件組日本境內限定版原價3,590元，廣三SOGO店獨家特價2,200元；Fresh up IH全熱源鍋具3件組原價1,290元～1,590元，微風店獨家特價650～850元；繽紛琺瑯牛奶鍋10cm原價790元，台中大遠百店獨家特價550元。

另外，今年周年慶期間首度結合集團旗下品牌台鈴機車(SUZUKI)，憑台隆電子會員消費滿500元即有機會抽中價值74,980元的「eReadyFun」一台，此為台鈴機車與Gogoro合作的首款全新電動機車。