BALENCIAGA推Apple Music清單 限量T恤卻被控抄襲？

最近時尚品牌BALENCIAGA正式在Apple Music平臺發佈獨家音樂清單,由藝術總監Demna Gvasalia親自邀請多位知名藝術家來打造原創歌單,除了讓聽眾可以體驗到多種不同的音樂品味之外,為了此次與Apple Music合作所推出的限量產品也會陸續上市。

首波清單「Hello, My Name Is Demna.哈囉,我的名字叫Demna。」由藝術總監Demna Gvasalia操刀,總共175首歌包含電台司令(Radiohead)、莎黛(Sade)、葛莉絲瓊斯(Grace Jones)、瑪莉蓮曼森(Marilyn Manson)、肯伊威斯特(Kanye West)等人的作品,可以說橫跨多世代與風格,其中一些歌曲的作者後續也會推出他們自己的個人歌單,所有歌單都在BALENCIAGA官方頻道和Apple Music獨家發行。「這些音樂清單代表了個人的品味和影響力,在聆聽每一首歌曲的時都能將自己的親身體驗和生活見解融匯其中。」Demna Gvasalia表示。