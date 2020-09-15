BALENCIAGA推Apple Music清單 限量T恤卻被控抄襲？

最近時尚品牌BALENCIAGA正式在Apple Music平臺發佈獨家音樂清單，由藝術總監Demna Gvasalia親自邀請多位知名藝術家來打造原創歌單，除了讓聽眾可以體驗到多種不同的音樂品味之外，為了此次與Apple Music合作所推出的限量產品也會陸續上市。

首波清單「Hello, My Name Is Demna.哈囉，我的名字叫Demna。」由藝術總監Demna Gvasalia操刀，總共175首歌包含電台司令（Radiohead）、莎黛（Sade）、葛莉絲瓊斯（Grace Jones）、瑪莉蓮曼森（Marilyn Manson）、肯伊威斯特（Kanye West）等人的作品，可以說橫跨多世代與風格，其中一些歌曲的作者後續也會推出他們自己的個人歌單，所有歌單都在BALENCIAGA官方頻道和Apple Music獨家發行。「這些音樂清單代表了個人的品味和影響力，在聆聽每一首歌曲的時都能將自己的親身體驗和生活見解融匯其中。」Demna Gvasalia表示。