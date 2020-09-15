快訊

承認有想當總統！鄭文燦：人生不要預設劇本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BALENCIAGA推Apple Music清單 限量T恤卻被控抄襲？

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
短袖T-shirt，19,500元。圖／BALENCIAGA提供
短袖T-shirt，19,500元。圖／BALENCIAGA提供

最近時尚品牌BALENCIAGA正式在Apple Music平臺發佈獨家音樂清單，由藝術總監Demna Gvasalia親自邀請多位知名藝術家來打造原創歌單，除了讓聽眾可以體驗到多種不同的音樂品味之外，為了此次與Apple Music合作所推出的限量產品也會陸續上市。

首波清單「Hello, My Name Is Demna.哈囉，我的名字叫Demna。」由藝術總監Demna Gvasalia操刀，總共175首歌包含電台司令（Radiohead）、莎黛（Sade）、葛莉絲瓊斯（Grace Jones）、瑪莉蓮曼森（Marilyn Manson）、肯伊威斯特（Kanye West）等人的作品，可以說橫跨多世代與風格，其中一些歌曲的作者後續也會推出他們自己的個人歌單，所有歌單都在BALENCIAGA官方頻道和Apple Music獨家發行。「這些音樂清單代表了個人的品味和影響力，在聆聽每一首歌曲的時都能將自己的親身體驗和生活見解融匯其中。」Demna Gvasalia表示。

而專屬Demna Gvasalia音樂清單所打造的第一個Apple Music限量版合作商品也已經上架，他把上面寫著「我的名字叫Demna」的貼紙式胸牌放在T恤上，妙的是日前此概念釋出後馬上接受到Demna Gvasalia前東家Vetements的抄襲指控，在IG上也已經引起許多網友關注。這到底是真的指控還是協助炒話題？暫時無法確認，BALENCIAGA官方目前也沒有任何回應。

Vetements特別貼文指控BALENCIAGA抄襲。圖／摘自IG
Vetements特別貼文指控BALENCIAGA抄襲。圖／摘自IG
Demna Gvasalia前東家Vetements在BALENCIAGA IG留下「copycat」留言指控抄襲。圖／摘自IG
Demna Gvasalia前東家Vetements在BALENCIAGA IG留下「copycat」留言指控抄襲。圖／摘自IG
專屬Demna Gvasalia音樂清單所打造的第一個Apple Music限量版合作商品也已經上架，他把上面寫著「我的名字叫Demna」的貼紙式胸牌放在T恤上。圖／BALENCIAGA提供
專屬Demna Gvasalia音樂清單所打造的第一個Apple Music限量版合作商品也已經上架，他把上面寫著「我的名字叫Demna」的貼紙式胸牌放在T恤上。圖／BALENCIAGA提供
長袖T-shirt，20,900元。圖／BALENCIAGA提供
長袖T-shirt，20,900元。圖／BALENCIAGA提供
長袖連帽衛衣，30,100元。圖／BALENCIAGA提供
長袖連帽衛衣，30,100元。圖／BALENCIAGA提供
短袖T-shirt，19,500元。圖／BALENCIAGA提供
短袖T-shirt，19,500元。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA正式在Apple Music平臺發佈獨家音樂清單，也推出限量合作商品。圖／BALENCIAGA提供
BALENCIAGA正式在Apple Music平臺發佈獨家音樂清單，也推出限量合作商品。圖／BALENCIAGA提供
長袖連帽衛衣，30,100元。圖／BALENCIAGA提供
長袖連帽衛衣，30,100元。圖／BALENCIAGA提供

抄襲

延伸閱讀

馬英九江宜樺等人被控殺人未遂無罪 律師團：失望遺憾

英老師穿T恤用餐被拒門外 怒斥餐廳視他為「二等公民」

蘋果發表會在即 料聚焦智慧手錶iPad和訂閱服務

Android版Apple Music app編碼 顯示蘋果將推名為Apple One的訂閱方案

相關新聞

出國旅遊菜單看不懂 手機達人分享這招秒解決

現代人高度依賴的通訊軟體LINE，不只聊天、通話，手機達人賴政達分享5招必學的實用技巧，例如翻譯文字或拍下圖片中的文字翻...

養樂多＋蘆筍＋芭樂！江振誠×好喜堂 跨界推出手搖飲

江振誠主廚受連鎖手搖飲品牌「好喜堂HUNNY TEA」之邀，攜手合作推出「台芭線」飲品，以台灣經典的養樂多、芭樂汁與蘆筍...

台隆手創館周年慶首波登場 逾千件獨家優惠5折起

台隆手創館周年慶集結全台11家店將於9月至12月展開，首波由廣三SOGO店、微風店、台中大遠百店於9月16日起陸續開跑。...

BALENCIAGA推Apple Music清單 限量T恤卻被控抄襲？

最近時尚品牌BALENCIAGA正式在Apple Music平臺發佈獨家音樂清單，由藝術總監Demna Gvasalia...

婦偏頭痛逾20年怕昏倒 老公出門攬緊緊不放手

55歲張姓家庭主婦偏頭痛病史逾20年，不僅長期吃止痛藥，當頭痛嚴重病發時，還會伴隨頭暈甚至昏倒，必須掛急診住院治療。由於...

「台灣媳婦」高圓圓接棒楊冪 拿下MICHAEL KORS全球代言人

之前「台灣媳婦」高圓圓常穿MICHAEL KORS，果然是超前部署的節奏，品牌稍早官宣她成為MICHAEL KORS的品...

法式小鮮肉Hugo Becker喜成RADO品牌代言人 iG限時公開

同樣是演員，有別於英國的貴族氣息、美國的不羈，法國演員總給人浪漫、優雅，時而帶點神祕的聯想。數日前、瑞士雷達表（RADO...

9/16起一卡通可買台鐵便當了！嗶卡享9折還推限定錶

為提供旅客更多元的支付方式，台鐵局宣布自9月16日起，全台31個台鐵便當實體直營門市全面啟用一卡通支付服務，10月15日...

雙東傳奇 體驗質樸慢活

聯合報系有行旅企畫的「雙東傳奇─台灣最後的香格里拉&桃花源」，將帶領旅人到台東和屏東，享受慢活旅行步調。

無印良品40歲 大師攜手創作 「掃除」重思考

2020年是充滿變化與挑戰的一年，今年也是MUJI無印良品誕生的40周年，在全球疫情嚴峻的現在，由日本設計大師原研哉為總...

根本是藝術！高級珠寶女表 正反面都超美

人若美，內心和外在五官都會讓人由衷舒服、悅目；一只手表若美，正面、背面，同樣巧奪天工。手表是否精準？當然仍是高級表廠的必...

帆立貝、鮮蛤「＋0元」吃到飽！哞哞屋「龍蝦只要380」

隨著中秋烤肉節將至，加上秋涼補身的需求，位於西門町的燒肉店「哞哞屋」宣布，自9月16日起，凡提前預約吃到飽方案，就可免費...

熱門新聞

北榮人道救援成功 疫情下越南女主播來台捐肝救女

十餘種「螃蟹餐」吃到飽！豐food「升級帝王蟹」享優惠

女友跟主管一起出差…公司這樣安排 網友直呼：快離職

捷運上有位置卻總有人站著 網曝真相：不是博愛座的問題

青蔥盛產盤商不收田間蔥 農民憂蔥價崩盤　

月薪破十萬只有牙醫？ 網友揭高薪標準 解密哪些行業賺錢滿滿

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。