婦偏頭痛逾20年怕昏倒 老公出門攬緊緊不放手

55歲張姓家庭主婦偏頭痛病史逾20年，不僅長期吃止痛藥，當頭痛嚴重病發時，還會伴隨頭暈甚至昏倒，必須掛急診住院治療。由於偏頭痛時常發作，夫妻外出總是手牽手，他人羨慕兩人恩愛如膠似蜜，張婦說，「其實老公是怕我昏倒，要隨時扶住我。」

張婦偏頭痛病史超過20年，她說，起初止痛也是口服止痛藥，後來劑量越吃越重，甚至常託親友去日本買成藥止痛，卻越吃越痛，最後變成每次發作就頭暈、甚至痛到昏倒，必須掛急診住院治療才能恢復正常，因此夫妻一起外出爬山運動或逛夜市等，老公一定要緊緊牽著她，就怕她突然昏倒撞傷，不知情的鄰居朋友稱羨「好恩愛」，殊不知背後有不能放手的困擾。

光田綜合醫院神經內科主任楊鈞百指出，病患過去曾透過口服藥物甚至是肉毒桿菌注射等方法治療，可惜效果有限。在醫病討論後，以最新藥物每月肌肉注射「抗CGRP單株抗體」的方式治療見效，病患頭痛頻率下降、疼痛程度減緩，6個月來生活大幅改善恢復日常，張婦說「先生終於可以放手讓我自己走、很開心。」

楊鈞百說，偏頭痛發作不僅有疼痛症狀，還會伴隨噁心、嘔吐、怕光、怕吵，嚴重時無法上班、上學，日常生活完全空轉。現在醫學治療偏頭痛，不是只有消極的止痛，還有積極的治痛！頭痛醫學界發現偏頭痛致病機轉的一種神經傳導物質CGRP會引起頭部血管擴張，並造成偏頭痛的發生，所以醫藥界研發出能拮抗CGRP或其受體結合的生物製劑稱作「抗CGRP單株抗體」，是頭痛醫學近幾10年來最重要的突破，為廣大深受偏頭痛困擾的民眾帶來福音。