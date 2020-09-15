「台灣媳婦」高圓圓接棒楊冪 拿下MICHAEL KORS全球代言人

之前「台灣媳婦」高圓圓常穿MICHAEL KORS，果然是超前部署的節奏，品牌稍早官宣她成為MICHAEL KORS的品牌全球代言人，在MICHAEL Michael Kors 2020年秋季形象廣告中，沉寂近2年的高圓圓也正式亮相，在楊冪之後，成為品牌首個全球代言的大陸女星。

高圓圓的形象和品牌Jet Set理念契合，兼容溫婉優雅的氣質、獨立自信的從容，今年更在亞軍陪榜4年之後，奪得大陸「虎撲」體育網的「虎撲女神」，虎撲平台用戶超過90%都是男性，有大陸最大的直男聚集地之稱，年屆40、已經當媽的高圓圓獲投票冠軍，足證高顏值與魅力獲得喜愛，近期她將以香港導演麥浚龍執導的警匪動作片「風林火山」重返大銀幕。