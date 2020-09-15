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「台灣媳婦」高圓圓接棒楊冪 拿下MICHAEL KORS全球代言人
之前「台灣媳婦」高圓圓常穿MICHAEL KORS，果然是超前部署的節奏，品牌稍早官宣她成為MICHAEL KORS的品牌全球代言人，在MICHAEL Michael Kors 2020年秋季形象廣告中，沉寂近2年的高圓圓也正式亮相，在楊冪之後，成為品牌首個全球代言的大陸女星。
高圓圓的形象和品牌Jet Set理念契合，兼容溫婉優雅的氣質、獨立自信的從容，今年更在亞軍陪榜4年之後，奪得大陸「虎撲」體育網的「虎撲女神」，虎撲平台用戶超過90%都是男性，有大陸最大的直男聚集地之稱，年屆40、已經當媽的高圓圓獲投票冠軍，足證高顏值與魅力獲得喜愛，近期她將以香港導演麥浚龍執導的警匪動作片「風林火山」重返大銀幕。
而高圓圓與MICHAEL KORS連結也有跡可循，在2014年上海旗艦店開幕時，高圓圓即是剪綵嘉賓，也曾獲邀出席2015年春季紐約時裝秀，2019年和2020年都參加了MICHAEL KORS Watch Hunger Stop以期許終止全球饑餓為主題的慈善活動，因此她對於成為MICHAEL KORS全球代言人表示，「是新旅程的起始，也是久別重逢，更是默契。」
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