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「台灣媳婦」高圓圓接棒楊冪 拿下MICHAEL KORS全球代言人

聯合報 / 楊詩涵/台北即時報導
高圓圓成為MICHAEL KORS全球代言人。圖／MICHAEL KORS提供、取自微博
高圓圓成為MICHAEL KORS全球代言人。圖／MICHAEL KORS提供、取自微博

之前「台灣媳婦」高圓圓常穿MICHAEL KORS，果然是超前部署的節奏，品牌稍早官宣她成為MICHAEL KORS的品牌全球代言人，在MICHAEL Michael Kors 2020年秋季形象廣告中，沉寂近2年的高圓圓也正式亮相，在楊冪之後，成為品牌首個全球代言的大陸女星。

高圓圓的形象和品牌Jet Set理念契合，兼容溫婉優雅的氣質、獨立自信的從容，今年更在亞軍陪榜4年之後，奪得大陸「虎撲」體育網的「虎撲女神」，虎撲平台用戶超過90%都是男性，有大陸最大的直男聚集地之稱，年屆40、已經當媽的高圓圓獲投票冠軍，足證高顏值與魅力獲得喜愛，近期她將以香港導演麥浚龍執導的警匪動作片「風林火山」重返大銀幕。

而高圓圓與MICHAEL KORS連結也有跡可循，在2014年上海旗艦店開幕時，高圓圓即是剪綵嘉賓，也曾獲邀出席2015年春季紐約時裝秀，2019年和2020年都參加了MICHAEL KORS Watch Hunger Stop以期許終止全球饑餓為主題的慈善活動，因此她對於成為MICHAEL KORS全球代言人表示，「是新旅程的起始，也是久別重逢，更是默契。」

高圓圓之前就常以MICHAEL KORS穿搭，她身上的是2020秋季綠色蕾絲裙裝。圖／取自微博
高圓圓之前就常以MICHAEL KORS穿搭，她身上的是2020秋季綠色蕾絲裙裝。圖／取自微博
高圓圓演繹MICHAEL Michael Kors 2020年秋季形象廣告。圖／MICHAEL KORS提供
高圓圓演繹MICHAEL Michael Kors 2020年秋季形象廣告。圖／MICHAEL KORS提供
設計師Michael Kors與高圓圓在活動上的合影。圖／MICHAEL KORS提供
設計師Michael Kors與高圓圓在活動上的合影。圖／MICHAEL KORS提供
高圓圓之前就常以MICHAEL KORS穿搭，她身上的是2020秋季綠色蕾絲裙裝。圖／取自微博
高圓圓之前就常以MICHAEL KORS穿搭，她身上的是2020秋季綠色蕾絲裙裝。圖／取自微博
高圓圓之前就常以MICHAEL KORS穿搭，她身上的是2020秋季綠色蕾絲裙裝。圖／取自微博
高圓圓之前就常以MICHAEL KORS穿搭，她身上的是2020秋季綠色蕾絲裙裝。圖／取自微博

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