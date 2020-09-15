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法式小鮮肉Hugo Becker喜成RADO品牌代言人 iG限時公開
同樣是演員，有別於英國的貴族氣息、美國的不羈，法國演員總給人浪漫、優雅，時而帶點神祕的聯想。數日前、瑞士雷達表（RADO）的官方instagram帳號限時動態中貼出照片，宣布法國演員Hugo Becker正式成為品牌家族一員，同時手上配戴相似於Hyper Chrome系列的計時碼表，同系列照片並於Hugo Becker的官方instagram帳號中持續揭露。
出生於1987年、現年33歲的法國演員Hugo Becker雖然在台知名度不高，但曾演出電視劇「花邊教主（Gossip Girl）」、「非常法國特務（A Very Secret Service）」等系列，其中後者並可於Netflix上播出，劇情描述1960年代初期的巴黎，由Hugo Becker主演的探員進入情報局工作，並展開他的諜報人生。影集調性從服裝、配樂到場景，復古中見詼諧，有別於傳統英美諜報動作片的優雅。
而Hugo Becker在instagram上配戴的表款則形似於Rado的Hyper Chrome高科技精密陶瓷計時碼表，45毫米的表殼、表帶皆運用高科技精密陶瓷打造，搭配自動上鍊機芯，表面則經磨砂紋處理，展現俐落風格，台灣定價則約15萬3,000元，另有半金、藍色表面、皮帶等多種組合。
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