法式小鮮肉Hugo Becker喜成RADO品牌代言人 iG限時公開

同樣是演員，有別於英國的貴族氣息、美國的不羈，法國演員總給人浪漫、優雅，時而帶點神祕的聯想。數日前、瑞士雷達表（RADO）的官方instagram帳號限時動態中貼出照片，宣布法國演員Hugo Becker正式成為品牌家族一員，同時手上配戴相似於Hyper Chrome系列的計時碼表，同系列照片並於Hugo Becker的官方instagram帳號中持續揭露。

出生於1987年、現年33歲的法國演員Hugo Becker雖然在台知名度不高，但曾演出電視劇「花邊教主（Gossip Girl）」、「非常法國特務（A Very Secret Service）」等系列，其中後者並可於Netflix上播出，劇情描述1960年代初期的巴黎，由Hugo Becker主演的探員進入情報局工作，並展開他的諜報人生。影集調性從服裝、配樂到場景，復古中見詼諧，有別於傳統英美諜報動作片的優雅。