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法式小鮮肉Hugo Becker喜成RADO品牌代言人 iG限時公開

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
目前身兼導演和演員的Hugo Becker，曾登法國生活風格雜誌封面。圖 / 翻攝自ig。
目前身兼導演和演員的Hugo Becker，曾登法國生活風格雜誌封面。圖 / 翻攝自ig。

同樣是演員，有別於英國的貴族氣息、美國的不羈，法國演員總給人浪漫、優雅，時而帶點神祕的聯想。數日前、瑞士雷達表（RADO）的官方instagram帳號限時動態中貼出照片，宣布法國演員Hugo Becker正式成為品牌家族一員，同時手上配戴相似於Hyper Chrome系列的計時碼表，同系列照片並於Hugo Becker的官方instagram帳號中持續揭露。

出生於1987年、現年33歲的法國演員Hugo Becker雖然在台知名度不高，但曾演出電視劇「花邊教主（Gossip Girl）」、「非常法國特務（A Very Secret Service）」等系列，其中後者並可於Netflix上播出，劇情描述1960年代初期的巴黎，由Hugo Becker主演的探員進入情報局工作，並展開他的諜報人生。影集調性從服裝、配樂到場景，復古中見詼諧，有別於傳統英美諜報動作片的優雅。

而Hugo Becker在instagram上配戴的表款則形似於Rado的Hyper Chrome高科技精密陶瓷計時碼表，45毫米的表殼、表帶皆運用高科技精密陶瓷打造，搭配自動上鍊機芯，表面則經磨砂紋處理，展現俐落風格，台灣定價則約15萬3,000元，另有半金、藍色表面、皮帶等多種組合。

除了Hugo Becker手上配戴的計時碼表款，RADO今年也推出新款同系列自動腕表，並為表面披上迷人綠色新衣。圖 / RADO提供。
除了Hugo Becker手上配戴的計時碼表款，RADO今年也推出新款同系列自動腕表，並為表面披上迷人綠色新衣。圖 / RADO提供。
雷達表（RADO）官方instagram帳號日前悄悄釋出限時動態訊息，宣布Hugo Becker加入品牌家族，並配戴了Hyper Chrome系列計時碼表。圖 / 翻攝自ig。
雷達表（RADO）官方instagram帳號日前悄悄釋出限時動態訊息，宣布Hugo Becker加入品牌家族，並配戴了Hyper Chrome系列計時碼表。圖 / 翻攝自ig。
Hugo Becker過往曾主演的影集「非常法國特務（A Very Secret Service） 」，又譯為「精忠報國」，可於Netflix上收看Hugo Becker詼諧中帶有摩登氣息的演出。圖 / 翻攝自Netflix。
Hugo Becker過往曾主演的影集「非常法國特務（A Very Secret Service） 」，又譯為「精忠報國」，可於Netflix上收看Hugo Becker詼諧中帶有摩登氣息的演出。圖 / 翻攝自Netflix。

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