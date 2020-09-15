出國旅遊菜單看不懂 手機達人分享這招秒解決

現代人高度依賴的通訊軟體LINE，不只聊天、通話，手機達人賴政達分享5招必學的實用技巧，例如翻譯文字或拍下圖片中的文字翻譯等功能，以後遇到外國人或到國外旅遊點菜都可以通，讓生活更加方便。

賴政達說，LINE翻譯機器人有中英日韓等多國語言翻譯，如果經常要與外國朋友聊天，只需將LINE 翻譯機器人加為好友，接著傳送訊息給機器人，立即會收到對應的翻譯內容，無論是英文、日文、韓文等，很輕鬆就可以上手。

LINE的「OCR」模式也能辨識圖片中的文字整理成文字，同時能將它翻譯成指定語系的文字內容，可大幅節省用戶看著圖片打字的時間，未來到國外點菜，也不怕看不懂菜單。

以前在LINE上截圖，會把大家的名字節錄在內，現在使用LINE聊天室中的工具列點選「擷取畫面」圖示，可以塗鴉、加字等編輯動作，將名字透過塗鴉功能編輯隱匿，再按綠色勾勾選項，就能直接傳送到聊天室，增加溝通效率。

另外以前讀取條碼需要第2台手機，但現在只要透過line內建功能掃描，即可讀取條碼，還有民眾常擔憂是否被封鎖，可以透過「貼圖小舖」買冷門的貼圖，若無法贈送貼圖給對方代表被封鎖。