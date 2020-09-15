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麥卡倫雙雪莉桶 12、15、18年全台上市
麥卡倫推出以歐洲紅橡木、美國白橡木兩種雪莉桶和諧勾兌的「麥卡倫雙雪莉桶系列」12年、15年與18年酒款，以雙重雪莉桶的交融與平衡，展現麥卡倫獨到的橡木桶工藝。
麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell表示：「能將美國和歐洲橡木雪莉桶完美交融平衡，讓整個威士忌釀酒團隊非常興奮！我們很自豪，將兩個世界的橡木完成『麥卡倫雙雪莉桶系列』如此獨特的作品，從12年、15年到18年不同層次風味讓雪莉桶愛好者品酩探索。」
事實上，麥卡倫被譽為雪莉桶的行家，也是全球首座在西班牙「養」雪莉桶的威士忌酒廠，愛丁頓集團每年投資超過1,640萬英鎊從西班牙潤桶20,000座全新雪莉桶，約占蘇格蘭威士忌產業總體雪莉桶的95%，這些珍貴的橡木桶也帶來「渾然天成的清澈酒色」，不加任何一滴酒用焦糖，造就麥卡倫如琥珀原礦般的自然色感。
麥卡倫雙雪莉桶12年超乎想像帶有成熟均衡的風味，耀眼的陽光金酒色，透露豐收般的美好層次，以香草卡士達醬、太妃糖蘋果等甜美口感為核心。
麥卡倫雙雪莉桶15年呈現奶油糖般金黃酒色，散發出果乾、太妃糖和香草香，也蘊含蜂蜜、柑橘和巧克力香氣細緻迷人，口感柔滑餘韻縈繞不絕。
麥卡倫雙雪莉桶18年則帶有鮮豔琥珀蜂蜜色，散發乾果、生薑和太妃糖香氣，其溫潤的橡木辛香也平衡了葡萄乾和蘇丹娜葡萄濃香。
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