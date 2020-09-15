8支酒賣72萬 帝亞吉歐極奢原酒限量開賣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Talisker泰斯卡1988年單一麥芽威士忌，建議售價4萬2000元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Talisker泰斯卡1988年單一麥芽威士忌，建議售價4萬2000元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

帝亞吉歐推出Prima & Ultima 極奢原酒系列，此系列由集團首席調酒師Jim Beveridge博士，甄選8支高年份單一麥芽威士忌組成，每一瓶均是原桶強度裝瓶原酒，全球限量發行238套，其中台灣發行37套，每套建議售價72萬元。

「Prima & Ultima」在拉丁文中分別代表「第一」與「最後」的意思，意謂著Prima & Ultima極奢原酒系列的威士忌，代表酒廠過去最璀璨與輝煌的時刻，以精湛工藝刻劃出酒廠最初與最終的故事。

8支酒款包含The Singleton蘇格登、Mortlach慕赫2.81、Caol Ila 卡爾里拉、Clynelish克里尼利基、Cragganmore克拉格摩爾、Lagavulin樂加維林、Port Ellen波特艾倫、Talisker泰斯卡。

全系列酒款以白色鋼琴烤漆木盒盛裝，高雅細緻的盒上燙印著酒液入桶熟成的年份，金色紋路閃耀出熠熠的光芒，呼應瓶中尊榮無暇的酒液，也象徵酒廠過去的崢嶸歲月。

該系列由集團首席調酒師Jim Beveridge博士，親自走訪集團旗下多間酒廠，從千萬酒桶中精選酒廠典藏多年的珍稀酒液裝瓶而成，為Jim Beveridge博士的首部單一麥芽威士忌系列作品。此系列也在稍早的蘇富比拍賣會上創下破百萬的佳績並捐助給國際慈善團體WaterAid，投資後勢看漲。

帝亞吉歐Prima & Ultima極奢原酒系列，由8支高年份原酒組成。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
帝亞吉歐Prima & Ultima極奢原酒系列，由8支高年份原酒組成。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Lagavulin 樂加維林1991年單一麥芽威士忌，建議售價6萬元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Lagavulin 樂加維林1991年單一麥芽威士忌，建議售價6萬元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Port Ellen波特艾倫1979年單一麥芽威士忌，建議售價26萬元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Port Ellen波特艾倫1979年單一麥芽威士忌，建議售價26萬元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

拍賣會 蘇富比

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