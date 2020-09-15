8支酒賣72萬 帝亞吉歐極奢原酒限量開賣

帝亞吉歐推出Prima & Ultima 極奢原酒系列，此系列由集團首席調酒師Jim Beveridge博士，甄選8支高年份單一麥芽威士忌組成，每一瓶均是原桶強度裝瓶原酒，全球限量發行238套，其中台灣發行37套，每套建議售價72萬元。

「Prima & Ultima」在拉丁文中分別代表「第一」與「最後」的意思，意謂著Prima & Ultima極奢原酒系列的威士忌，代表酒廠過去最璀璨與輝煌的時刻，以精湛工藝刻劃出酒廠最初與最終的故事。

8支酒款包含The Singleton蘇格登、Mortlach慕赫2.81、Caol Ila 卡爾里拉、Clynelish克里尼利基、Cragganmore克拉格摩爾、Lagavulin樂加維林、Port Ellen波特艾倫、Talisker泰斯卡。

全系列酒款以白色鋼琴烤漆木盒盛裝，高雅細緻的盒上燙印著酒液入桶熟成的年份，金色紋路閃耀出熠熠的光芒，呼應瓶中尊榮無暇的酒液，也象徵酒廠過去的崢嶸歲月。