iPhone 12外型設計模型搶先曝光？發表會前預測總整理
蘋果上週宣布將在台灣時間9月16日凌晨1點於線上舉辦秋季發表會，邀請函上的「Time Files」字樣，被許多人詮釋可能只會先發表新款Apple Watch，新一代iPhone因為疫情影響產能，可能要等到10月才會亮相。不過，網路上各種關於新機的傳聞已經滿天飛，甚至連配件打樣機都已經曝光，究竟這次發表會能不能見到iPhone 12？很快就能揭曉。
綜合外媒消息，幾乎可以確認的是，iPhone 12系列共會推出4種機型，包括5.4吋的iPhone 12、6.1吋的iPhone 12 Max、同樣是6.1吋的iPhone 12 Pro，還有6.7吋的iPhone 12 Pro Max。2款iPhone 12為雙鏡頭，iPhone 12 Pro則預估會擁有3鏡頭，另外再加上與今年稍早推出新款iPad Pro一樣的Lidar鏡頭。如此一來，從比今年推出的iPhone SE還小、可一手掌握的小巧外型，到比iPhone 11 Pro Max還稍微大上一些的完整尺寸配置，絕對能一次滿足對尺寸有不同偏好的消費者。
而另外一個讓許多老果粉欣喜的消息，則是iPhone 12外型很有可能會回歸iPhone 4的方形側邊設計，機身則繼續使用前後玻璃材質。從國外賣場搶先開賣的配件照片、以及網路上流傳的打樣機看來，這消息的可信度也相當高。
在其他基本規格上，iPhone 12系列應該也會全都搭載OLED螢幕、A14處理器、支援5G，至於許多人看不慣的螢幕瀏海設計可能還是存在，也許會稍稍縮小一些。最後，則是看看大家期待的海軍藍新色是否真的會出現？但不管如何，趕快存錢就對了！
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