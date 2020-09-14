根本是藝術！高級珠寶女表 正反面都超美

人若美，內心和外在五官都會讓人由衷舒服、悅目；一只手表若美，正面、背面，同樣巧奪天工。手表是否精準？當然仍是高級表廠的必爭之地，但要將手表設計、打造得賞心悅目，才更能吸引人理解其內在、探索機芯運轉的奧妙。

花都巴黎總帶給人浪漫的聯想，尤其位於法國巴黎第一區，杜伊勒里宮以北、馬德萊娜教堂以東的芳登廣場，更是展現當代法國高級珠寶的知名街區。寶詩龍（Boucheron）今年委託同屬開雲集團的雅典表（Ulysse Nardin），以精雕的形式，在Epure Tourbillon腕表的背面，將芳登廣場經典的建築，以及拿破崙為紀念奧斯德立茲勝利興建的銅柱，巧手還原。部分夾板並採雲朵風格的鏤空，顯露其下機芯夾板的魚鱗紋打磨，搭配上紫色的寶石軸承，不能出國、至少也可神遊花都。