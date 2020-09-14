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根本是藝術！高級珠寶女表 正反面都超美

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Emperador是伯爵的高級複雜功能或珠寶系列，向來製造曠日費時。圖 / PIAGET提供。
Emperador是伯爵的高級複雜功能或珠寶系列，向來製造曠日費時。圖 / PIAGET提供。

人若美，內心和外在五官都會讓人由衷舒服、悅目；一只手表若美，正面、背面，同樣巧奪天工。手表是否精準？當然仍是高級表廠的必爭之地，但要將手表設計、打造得賞心悅目，才更能吸引人理解其內在、探索機芯運轉的奧妙。

花都巴黎總帶給人浪漫的聯想，尤其位於法國巴黎第一區，杜伊勒里宮以北、馬德萊娜教堂以東的芳登廣場，更是展現當代法國高級珠寶的知名街區。寶詩龍（Boucheron）今年委託同屬開雲集團的雅典表（Ulysse Nardin），以精雕的形式，在Epure Tourbillon腕表的背面，將芳登廣場經典的建築，以及拿破崙為紀念奧斯德立茲勝利興建的銅柱，巧手還原。部分夾板並採雲朵風格的鏤空，顯露其下機芯夾板的魚鱗紋打磨，搭配上紫色的寶石軸承，不能出國、至少也可神遊花都。

大白天也想看星星？可以，伯爵（PIAGET）的Polo Emperador相對陀飛輪滿鑽款，除了608P手上鍊機芯的浮動式陀飛輪頗具視覺張力，47毫米的白金表殼全數鑲嵌上總計50.50克拉的超過1,300顆長方形明亮式切割鑽石。每顆鑽石都像一顆閃亮星星，把手腕化成星斗滿天，何其浪漫。

Boucheron，Epure Tourbillon腕表，白K金，43毫米，手上鍊機芯，時間顯示，陀飛輪，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
Boucheron，Epure Tourbillon腕表，白K金，43毫米，手上鍊機芯，時間顯示，陀飛輪，價格店洽。圖 / Boucheron提供。
白金表殼全數鑲嵌上總計50.50克拉、超過1,300顆長方形明亮式切割鑽石的Polo相對陀飛輪滿鑽款，是手腕上的星河滿天，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
白金表殼全數鑲嵌上總計50.50克拉、超過1,300顆長方形明亮式切割鑽石的Polo相對陀飛輪滿鑽款，是手腕上的星河滿天，價格店洽。圖 / PIAGET提供。
將芳登廣場與Vendome圓柱刻於機芯底蓋的Boucheron Epure Tourbillon腕表，正反皆浪漫。圖 / Boucheron提供。
將芳登廣場與Vendome圓柱刻於機芯底蓋的Boucheron Epure Tourbillon腕表，正反皆浪漫。圖 / Boucheron提供。

巴黎 法國 雅典

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