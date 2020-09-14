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帆立貝、鮮蛤「＋0元」吃到飽！哞哞屋「龍蝦只要380」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
貝里斯加勒比海巨大龍蝦，原價1,380元，優惠加購價380元。圖／哞哞屋提供
貝里斯加勒比海巨大龍蝦，原價1,380元，優惠加購價380元。圖／哞哞屋提供

隨著中秋烤肉節將至，加上秋涼補身的需求，位於西門町的燒肉店「哞哞屋」宣布，自9月16日起，凡提前預約吃到飽方案，就可免費升級「北海道巨大帆立貝」、「東石大鮮蛤」無限吃到飽。另外每日再推出限量的「貝里斯加勒比海巨大龍蝦」加購方案，原價1,380元，優惠價380元，還可代客料理成「黃金鮑龍粥」和「出水芙龍湯」上桌。

馬辣集團旗下的哞哞屋，自今年8月全面改成吃到飽，以「火烤兩吃」的型態，提供有美國SRF金牌極黑和牛、澳洲M8～M9+黑毛和牛、澳洲牛舌、西班牙伊比利豬肋條、美國Prime級冷藏安格斯牛排、經典1855 Choice安格斯霜降雪花等肉品，還有阿拉伯藍鑽蝦、阿根廷天使紅蝦等百種食材，通通採無限量供應。

9月16日～10月15日期間，只要含2成人以上同行，提前至少1日預約「988吃到飽」方案，即可在原有菜單上，再免費升級無限供應的「北海道巨大帆立貝」與「東石大鮮蛤」。另外每日限量提供「貝里斯加勒比海巨大龍蝦」，原價1,380元，優惠加購價380元，民眾可自選火烤或是熬煮火鍋，也可由店家免費代客料理成「黃金鮑龍粥」和「出水芙龍湯」，每日限量20隻，每成人限點1支。

除了龍蝦加購方案外，哞哞屋並推出「哈根達斯吃到飽」與「海尼根喝到飽」的兩款加購方案。凡每人加價48元，就可無限品嚐8種口味的哈根達斯冰淇淋；每人加價98元，則可無限暢飲現點現榨的海尼根生啤酒，為用餐時光增添清涼。另外凡參與打卡活動，即可免費獲得「楊枝甘露」甜點。

哞哞屋針對中秋節，推出免費升級、龍蝦加購優惠等不同活動。圖／哞哞屋提供
哞哞屋針對中秋節，推出免費升級、龍蝦加購優惠等不同活動。圖／哞哞屋提供
哞哞屋推出「免費升級北海道巨大帆立貝」的優惠。圖／哞哞屋提供
哞哞屋推出「免費升級北海道巨大帆立貝」的優惠。圖／哞哞屋提供
店家可代客將龍蝦調理成「黃金鮑龍粥」、「出水芙龍湯」。圖／哞哞屋提供
店家可代客將龍蝦調理成「黃金鮑龍粥」、「出水芙龍湯」。圖／哞哞屋提供

吃到飽 北海道 澳洲

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