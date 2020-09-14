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十餘種「螃蟹餐」吃到飽！豐food「升級帝王蟹」享優惠
漸帶涼意的秋季，正是品嚐螃蟹的絕佳時機。提供有多種海陸料理的台北最大吃到飽餐廳「豐food海陸百匯」，將於9月17日起限時推出「趕蟹季」，選用黃金蟹、旭蟹、三點蟹等蟹種，推出明太子蟹肉比薩、滑蛋咖哩蟹、避風塘秋蟹等多道蟹肉料理，均是於自助餐檯無限量供應。另外每日還有「帝王蟹」升級方案，每隻加購價2,399元。
佔地約800坪的「豐food海陸百匯」，提供有台、中、日、義、美等多國風格的料理，總計超過200種菜色，乃是北台灣極具代表性的吃到飽餐廳。除了常態性料理之外，亦會根據當令食材變化，調整餐台的菜色。
9月17日至11月30日所推出的「趕蟹季」活動，選用了黃金蟹、旭蟹、三點蟹等3種螃蟹為主食材，依照西、泰、中、日等不同料理手法，推出一系列呼應主題的蟹肉料理。包括有明太子蟹肉比薩、法式南瓜蟹肉濃湯、青醬貽貝螃蟹麵疙瘩、甜薯蟹棒軟法、滑蛋咖哩蟹、泰式椒麻蟹身、香辣炒秋蟹、蒜蓉蒸秋蟹、避風塘秋蟹、秋蟹粉絲煲、藥膳蒸秋蟹等十餘種蟹肉料理，亦有金沙瀨尿蝦、椒麻五味鳳螺等等不同的海鮮餐點，每日均會隨機出餐、無限量供應。
另外至11月30日期間，用餐的民眾也可享「帝王蟹」加購優惠。每隻重量約2～3台斤，以蒜蓉清蒸，再配上泰式河粉的手法上桌，每隻售價2,399元。
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