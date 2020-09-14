時尚一姊當之無愧！侯佩岑卡地亞加持九月連登三封面

每年的三月和九月是時尚換季的開季時期，這兩個月份的時尚雜誌也是最重要的「大月」，能當上這個月份封面人物的絕對是時尚指標，而從這可觀察到，女星侯佩岑可以說是當之無愧的「時尚一姊」。日前侯佩岑在自己的IG就陸續發布自己分別登上新加坡與台灣時尚雜誌封面的照片，有的造型簡約俐落，有的飄逸柔美，詮釋出2020年秋冬寬廣多變的時尚風格。巧的是，她三種不同風格的造型，都分別配戴了不同設計的卡地亞珠寶。

侯佩岑在時尚雜誌封面照不同的造型中，分別以柔美浪漫的雪紡印花洋裝和貼身的黑色針織配襯卡地亞經典的美洲豹造型珠寶，展現美洲豹「允文允武」的百變風貌。而卡地亞所擅長的ART DECO裝飾藝術風格高級珠寶，也在不同設計師的服裝配襯下，凸顯出經典設計的雋永之美。除了高級珠寶，設計以大膽碰撞出新火花、概念本身就融合矛盾元素的Clash de Cartier系列珠寶，走的是日常搭配路線，也在侯佩岑分別以秋冬大地色調和冷豔風格的詮釋下，展現豐沛的穿搭可能性。 侯佩岑演繹Clash de Cartier系列珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @houpatty 侯佩岑配戴卡地亞高級珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @houpatty Panthère de Cartier美洲豹手環，白K金鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙、鑽石，575萬元。圖／卡地亞提供 侯佩岑配戴卡地亞高級珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @houpatty 侯佩岑演繹Clash de Cartier系列珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @houpatty 侯佩岑配戴卡地亞高級珠寶登上新加坡時尚雜誌封面。圖／取自IG @houpatty 卡地亞裝飾藝術風格頂級珠寶項鍊，白K金鑲嵌玉髓、矽卡岩、綠松石、黑色真漆、凸圓形祖母綠、鑽石，510萬元。圖／卡地亞提供 侯佩岑演繹Clash de Cartier系列珠寶登上時尚雜誌封面。圖／取自IG @houpatty 侯佩岑配戴卡地亞高級珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @houpatty Clash de Cartier系列玫瑰金戒指小型款，65,000元。圖／卡地亞提供 侯佩岑配戴卡地亞珠寶登上多個時尚雜誌的封面。圖／取自IG @houpatty、卡地亞提供 侯佩岑配戴卡地亞美洲豹珠寶登上新加坡時尚雜誌封面。圖／取自IG @houpatty Clash de Cartier系列玫瑰金鑲鑽耳環中型款，38萬7,000元。圖／卡地亞提供 侯佩岑配戴卡地亞美洲豹珠寶登上新加坡時尚雜誌。圖／取自IG @houpatty 侯佩岑配戴卡地亞高級珠寶登上時尚雜誌。圖／取自IG @houpatty Panthère de Cartier美洲豹流蘇耳環，白K金鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙、鑽石，約230萬元。圖／卡地亞提供