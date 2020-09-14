百貨拚中秋送禮 環球購物中心、京站線上線下各有戰場

秋季最受歡迎的甜點莫過於當季主角「月餅」莫屬，不論送禮或自購品嚐，都是最有秋季儀式的風情。環球購物中心今年一口氣推出40個品牌、共計近百款中秋節禮盒，9月20日前透過App訂購享預購9折起，滿2,000元免運費，還有限量滿額折抵，只要單筆滿1,500元輸入折扣碼即可現抵50元。京站時尚廣場即日起至10月5日在B3推出中秋月餅販售區，讓民眾邊逛邊挑、現場物色。

環球購物中心指出，自中秋月餅線上購物推出以來，以蟬聯米其林一星的「天香樓天香御月禮盒」、「點點心豬仔流沙奶皇月餅」、「三統漢菓子流心芋泥酥」最為熱銷，而外型獨特亮眼的韓式裱花「moni sweets韓式花菓子」也受到歡迎，甚至有消費者最一次訂購近十組。

喜歡在應景的中秋禮盒來點變化的，環球購物中心推薦「三統漢菓子流心芋泥酥」，讓同樣高人氣的香濃芋泥餡搭配流心鹹蛋黃，原價700元、9月20日前預購價665元。擁清爽柚香，「久久津乳酪本舖柚見月圓禮盒」有兩種口味，茉莉金柚餅以日本小山園抹茶做成外皮，內餡包裹茉莉花及日本柚子豆沙；御皇金莎酥以奶油豆沙與蛋黃為主角，原價450元，預購價428元。