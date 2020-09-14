聽新聞
test
0:00 / 0:00
百貨拚中秋送禮 環球購物中心、京站線上線下各有戰場
秋季最受歡迎的甜點莫過於當季主角「月餅」莫屬，不論送禮或自購品嚐，都是最有秋季儀式的風情。環球購物中心今年一口氣推出40個品牌、共計近百款中秋節禮盒，9月20日前透過App訂購享預購9折起，滿2,000元免運費，還有限量滿額折抵，只要單筆滿1,500元輸入折扣碼即可現抵50元。京站時尚廣場即日起至10月5日在B3推出中秋月餅販售區，讓民眾邊逛邊挑、現場物色。
環球購物中心指出，自中秋月餅線上購物推出以來，以蟬聯米其林一星的「天香樓天香御月禮盒」、「點點心豬仔流沙奶皇月餅」、「三統漢菓子流心芋泥酥」最為熱銷，而外型獨特亮眼的韓式裱花「moni sweets韓式花菓子」也受到歡迎，甚至有消費者最一次訂購近十組。
喜歡在應景的中秋禮盒來點變化的，環球購物中心推薦「三統漢菓子流心芋泥酥」，讓同樣高人氣的香濃芋泥餡搭配流心鹹蛋黃，原價700元、9月20日前預購價665元。擁清爽柚香，「久久津乳酪本舖柚見月圓禮盒」有兩種口味，茉莉金柚餅以日本小山園抹茶做成外皮，內餡包裹茉莉花及日本柚子豆沙；御皇金莎酥以奶油豆沙與蛋黃為主角，原價450元，預購價428元。
京站在B3推出月餅特展，推薦款首推「金月笈食六入簡約禮盒」，台式經典口味芋頭酥、綠豆椪、蛋黄酥一次滿足，300元就能入手。另有歷久彌新名店「王師父12入綜合餅禮盒」；「寶泉花開獻月」原價700元、特價615元；「先麥芋頭酥圓三寶禮盒」原價510元、特價470元；「皇樓奶黃旺萊酥禮盒」原價630元，特價567元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言