高檔料理登外送平台 Uber Eats現在點得到茹絲葵了

美食外送平台不只能吃到米其林餐點，現在還可以吃到頂級牛排、道地日式拉麵，還有歡樂聚會不可少的經典美式餐點。

Uber Eats宣布與茹絲葵、Nagi 凪、Chili's、双聖4大餐飲品牌獨家合作，茹絲葵與Nagi凪更是首次在台灣推出外送服務。此次合作將有15家餐廳、超過200道美味料理上架到Uber Eats平台。赫士盟餐飲集團表示：「這4個品牌過去8個月都經過菜單挑選與精心設計、品質控管、包裝測試、實際流程等重重關卡，不斷進行校調之後才決定加入外送服務。」除了各式店內經典美味，更特別打造多款外送限定餐點。

其中，Nagi凪更特別為Uber Eats推出廣受好評的限定王「蟹王」，金黃酥脆的整隻軟殼蟹加上爽口海苔點綴，來自大海的好滋味，想要享受這獨家美味只能透過Uber Eats點購；此外，也推出經典拉麵四大天王「豚王」、「赤王」、「翠王」、「黑王」單人與雙人外送套餐。Nagi凪更貼心在外送包裝上提供「外帶拉麵的美味享用法」，只要依照步驟，不用外出排隊，拉麵控在家也能隨時隨地享用如同店內般的究極美味。

而以往總得盛裝打扮前往的頂級牛排餐廳茹絲葵，也首度加入美食外送的行列。全新外送餐點以「精緻高品質輕食」為研發方向，將USDA Prime等級牛肉、經典前菜紐奧良蟹肉糕等頂級食材，重新設計成三明治、沙拉等全新菜色，讓消費者無論上班或在家，都能探索更多茹絲葵的新風貌與新滋味。