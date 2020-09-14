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用絕美珍珠打造羽毛！MIKIMOTO頂級珠寶好夢幻
發源自日本的頂級珠寶品牌MIKIMOTO，每年秋季高級珠寶發表會深受藏家重視，今年預定於10月10日於日本發表2020年全新的頂級珠寶系列作品。展前率先曝光一系列全新的MIKIMOTO羽毛頂級珠寶系列﹙Feather Collection﹚，透過不同寶石與珍珠的精彩匯演，重新詮釋「羽毛」這個自然主義經典的珠寶設計符碼，由羽毛本身具有無限可能的美好寓意，傳達祈願世界和平、幸福與美好的正面能量。
MIKIMOTO羽毛頂級珠寶系列以品牌最擅長的胸針和戒指為主，羽毛線條根根分明，各自捲曲飛揚，展現大自然有機的生命能量。白色南洋珍珠胸針以大顆南洋珠在視覺上和重量上平衡彎曲的羽毛，羽毛上細小的羽枝由鑽石和大小漸層有序的Akoya珍珠交錯，對比兩種不同寶石的光澤。孔克珍珠胸針則以三枚羽毛環繞中央形體近似三角形的一枚大型孔克珍珠，每一枚羽毛造型則如孔雀羽毛般在尾端呈現對稱的冠狀，眼狀斑紋中央分別點綴一枚粉紅孔克珍珠，貴氣優雅。同時還有以蛋面切割火蛋白石和紫翡為主石的胸針，以色彩和切割面的內斂對比手法演繹品牌美學。
同時曝光的還有多款頂級珠寶的大件項鍊與耳環作品，本季則大量運用水滴形形狀組成視覺焦點。多層次的丹泉石珍珠鑽石頸鍊與耳環，聚焦色澤濃郁的水滴形凸面切割丹泉石主石，另一件多層次的珍珠鑽石項鍊，則以鑽石勾勒出水滴形狀，再將珍珠或切面鑽石垂墜其中，華麗澎湃。類似的手法也運用在粉紅色孔克珍珠的項鍊設計上，呈現出既如蕾絲又如水滴的女性化柔美線條。
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