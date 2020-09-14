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LG Wing旋轉雙螢幕新機今晚亮相 三星也宣布6色新機9月23日登場
9月新機潮又來了，今年不只是5G話題，各品牌也紛紛挑戰越來越多有趣的機身結構設計與色彩選擇。
LG稍早宣布將於台灣時間9月14日晚間10點舉辦「Explorer Project」線上發表會，正式發表全新概念的旋轉雙螢幕手機「LG Wing」。近期關於這款新機網路上已經出現許多流出的消息，也讓大家對旋轉雙螢幕的多工操作越來越期待。根據外媒Nextpit表示，LG Wing將採用上下層疊雙螢幕，上方螢幕可90旋轉變成橫向顯示，同時下方螢幕就會變成副螢幕，作爲上方螢幕的延伸，或是另外執行不同的App。比如上方看YouTube時，下方可以回留言，或是另外開訊息App與朋友討論；或是一邊開車導航、另一個螢幕開啟音樂App。
而才剛發表一系列旗艦新機的三星，也選在今天發出新邀請函，宣告「Galaxy Unpacked for Every Fan」線上發表會直播將於台灣時間9月23日晚間10點在Samsung Newsroom及Samsung.com舉行。邀函中同樣沒有揭露太多訊息，只邀請粉絲們一同探索全新Galaxy創新有趣的行動體驗，但關鍵字「Fan」正巧與先前傳言中的「Galaxy S20 Fan Edition」新機不謀而合，有傳言稱該手機是今年初Galaxy S20旗艦系列的Lite版本，主要在相機設置略有不同，並且提供了更多的色彩選擇，而這也跟邀請函中出現的6種顏色恰好對上了，也令人相當期待。
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