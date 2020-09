LG Wing旋轉雙螢幕新機今晚亮相 三星也宣布6色新機9月23日登場

9月新機潮又來了,今年不只是5G話題,各品牌也紛紛挑戰越來越多有趣的機身結構設計與色彩選擇。

LG稍早宣布將於台灣時間9月14日晚間10點舉辦「Explorer Project」線上發表會,正式發表全新概念的旋轉雙螢幕手機「LG Wing」。近期關於這款新機網路上已經出現許多流出的消息,也讓大家對旋轉雙螢幕的多工操作越來越期待。根據外媒Nextpit表示,LG Wing將採用上下層疊雙螢幕,上方螢幕可90旋轉變成橫向顯示,同時下方螢幕就會變成副螢幕,作爲上方螢幕的延伸,或是另外執行不同的App。比如上方看YouTube時,下方可以回留言,或是另外開訊息App與朋友討論;或是一邊開車導航、另一個螢幕開啟音樂App。

外媒Nextpit揭露的「LG Wing」雙螢幕多工用法。圖/摘自Nextpit