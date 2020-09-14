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肋眼牛排1元！乾杯、老乾杯中秋烤肉餐　和牛輕鬆上桌

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
乾杯推出派對燒肉禮盒，每套2,899元。圖／乾杯提供
乾杯推出派對燒肉禮盒，每套2,899元。圖／乾杯提供

隨著中秋佳節將至，乾杯集團旗下的「乾杯」、「老乾杯」也推出一系列燒肉套餐、外帶烤肉禮盒等內容，讓消費者出門、在家都能品嚐烤肉的滋味。今年不僅新推出「乾杯燒肉萬用醬」為餐桌增添滋味，凡於9月30日前購買燒肉禮盒，還可享「美國Prime肋眼牛排」只要1元的加購優惠。

「乾杯燒肉居酒屋」於9月24日至10月11日期間推出「中秋好肉派對套餐」，以MBS7-9+澳洲和牛為主角，推出厚切牛舌、特選牛五花、牛五花、上等角切、和牛大腸、西班牙Bellota伊比利豬雙拼等10款肉品，還有較少見的牛黃喉、牛舌下角切、雞頸肉等食材，以及北海道生食級干貝、辣燉煮和牛筋、和牛咖哩飯等料理，2人2,299、3人3,299、4人4,299元。

「老乾杯」同步推出的「中秋佳節豪牛套餐」，則以日本A5和牛、MBS7-9+澳洲和牛、西班牙Bellota等級伊比利豬等肉品，規劃出10種肉品，包括日本和牛牛排、熟成冷藏牛舌、名物紛雪燒等不同內容，另還有虎蝦、北海道生食級干貝、招牌雞釜飯等搭配，每人2,099元。另有以伊比利豬為主的「中秋佳節豐盛套餐」，方便不吃牛的民眾品嚐，每位1,888元。另外於10月1日至10月4日期間，全台乾杯、老乾杯增開下午時段，部份門市亦延長時間至清晨2點，方便民眾度過佳節。

即日起於「乾杯超市」線上網站，也推出「乾杯派對燒肉禮盒」、「老乾杯奢華燒肉禮盒」等外帶組合，各以MB8+澳洲和牛、A5日本和牛為主打，搭配6種肉品，以及燒肉萬用醬、椒鹽粉等調料，售價各為2,899元、3,899元。另還於9月16日開始販售燒肉萬用醬。即日起至9月30日期間，凡購買任一燒肉禮盒可享免運費，前100名可再享1元加購「美國Prime肋眼牛排」的優惠（原價629元）。

老乾杯推出「中秋佳節豪牛套餐」，每人2,099元。圖／乾杯提供
老乾杯推出「中秋佳節豪牛套餐」，每人2,099元。圖／乾杯提供
乾杯推出的「中秋好肉派對套餐」，可供2人～4人分享，每套2,299～4,299元。圖／乾杯提供
乾杯推出的「中秋好肉派對套餐」，可供2人～4人分享，每套2,299～4,299元。圖／乾杯提供

日本和牛 肉品 中秋

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