高飛吧！紅色雙縫線的白球 ORIS致意棒球名家復刻表款

名人（celebrity）之所以受到大眾關心，除了帥氣面容或曼妙身形，更因為他們在演藝、商業、娛樂或體育運動領域所積累的成就，不隨時光褪色，反突顯其勇氣與光輝。ORIS推出全新Roberto Clemente 限量腕表，向棒球名人堂中的明星、曾效力美國職棒大聯盟匹茲堡海盜隊的Roberto Clemente致意，全球限量3,000只。

1934年出生於波多黎各，17歲加入波多黎各聯盟、21歲加入美國匹茲堡海盜隊（Pittsburgh Pirates），並在大聯盟征戰多達18個賽季的Roberto Clemente，生涯成績輝煌：除了與海盜隊贏得兩次世界冠軍、獲得12次「金手套獎（Rawlings Gold Glove Award）」，更在1972年9月完成職業生涯「3,000安（打）」的紀錄，成為首位達成本項成就的拉丁美裔球員。

然而Roberto Clemente真正令人緬懷的不僅有其在棒球場上的金色時光，他同時將經濟上的成就、致力於慈善公益。他不幸在38歲之時，於一次賑災時在空難中離世，1973年他入選美國棒球名人堂，1993年、非營利的同名基金會成立，近30年來，組織透過教育、體育或服務的形式，為下一代的學員帶來正面影響。