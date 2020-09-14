高飛吧！紅色雙縫線的白球 ORIS致意棒球名家復刻表款
名人（celebrity）之所以受到大眾關心，除了帥氣面容或曼妙身形，更因為他們在演藝、商業、娛樂或體育運動領域所積累的成就，不隨時光褪色，反突顯其勇氣與光輝。ORIS推出全新Roberto Clemente 限量腕表，向棒球名人堂中的明星、曾效力美國職棒大聯盟匹茲堡海盜隊的Roberto Clemente致意，全球限量3,000只。
1934年出生於波多黎各，17歲加入波多黎各聯盟、21歲加入美國匹茲堡海盜隊（Pittsburgh Pirates），並在大聯盟征戰多達18個賽季的Roberto Clemente，生涯成績輝煌：除了與海盜隊贏得兩次世界冠軍、獲得12次「金手套獎（Rawlings Gold Glove Award）」，更在1972年9月完成職業生涯「3,000安（打）」的紀錄，成為首位達成本項成就的拉丁美裔球員。
然而Roberto Clemente真正令人緬懷的不僅有其在棒球場上的金色時光，他同時將經濟上的成就、致力於慈善公益。他不幸在38歲之時，於一次賑災時在空難中離世，1973年他入選美國棒球名人堂，1993年、非營利的同名基金會成立，近30年來，組織透過教育、體育或服務的形式，為下一代的學員帶來正面影響。
而今年ORIS便與基金會合作，推出採取限量生產的同名腕表，位於表面外圈的日期數字中的21特別以金色標示、呼應Roberto Clemente的球衣21號。白色表面以黑色的軌道式分鐘刻度搭配褐色、復古調性的阿拉伯數字，帶人重返Roberto Clemente活躍的1960年代。此款套組建議售價約為55,000元，預計九月第三周到貨台灣，數量約50只。如在官方網站購買可選限量編號、但原價購入；如在台灣特約經銷商或ORIS專賣店購入則可搭配周年慶享有價格折扣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言