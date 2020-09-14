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因應疫情 台北當代藝博會宣布展期延至明年5月

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
今年1月舉行的台北當代藝博會，朱銘雕刻作品「排隊」旁便是排隊進餐廳的人群，相映成趣。記者陳宛茜/攝影
今年1月舉行的台北當代藝博會，朱銘雕刻作品「排隊」旁便是排隊進餐廳的人群，相映成趣。記者陳宛茜/攝影

鑒於新冠病毒疫情引發的不確定性、持續的檢疫隔離政策以及旅遊限制，台北當代藝術博覽會宣布明年博覽會的展期將從1月延至5月。博覽會原定於明年1月15日至17日舉行，延至5月21日至23日，地點同樣是台北南港展覽館舉行。2022年台北當代藝術博覽會將回歸1月展期。

台北當代聯合總監岳鴻飛（Robin Peckham）表示，經過與參展畫廊、贊助商及合作夥伴廣泛討論後，決定調整博覽會日期，為畫廊、收藏家及藝術界成員提供更好的博覽會環境，再次締結人與人之間真實而深刻的接觸。

台北當代表示，未來數月內，將持續公布多項全新計畫，包括涵蓋全台北的機構及畫廊間的合作，及將透過線上及線下形式推出全新模式的「思想串流」論壇活動。

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