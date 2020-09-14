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Crate and Barrel「秋冬宅度假」在家營造自然療癒感

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
Crate and Barrel 2020秋冬強調自然手感與材質，色調以紅棕色、琥珀色和帶黃的棕色調為主。圖／Crate and Barrel提供
Crate and Barrel 2020秋冬強調自然手感與材質，色調以紅棕色、琥珀色和帶黃的棕色調為主。圖／Crate and Barrel提供

疫情期間，讓人更渴望親近大自然所帶來的療癒放鬆感，或者把大自然、度假元素帶進家中。呼應

2020年熱門hashtag「Staycation」（宅度假）議題，Crate and Barrel秋冬新品以「自然沐居」為主題，將大自然元素分別以材質、色澤呈現設計語彙，把自然引入居所。秋冬新品上市期間11月4日前，會員享秋冬新品9折，線上門市同享優惠。

Crate and Barrel 2020秋冬新品以「自然沐居At home with nature」為主題，承襲建築大師萊特「草原風格」和「有機建築」的理論，運用磚、木、水泥、竹藤等材料的肌理、色澤與特性師法自然，把大自然中的溫潤感帶進居所。

秋冬新品強調自然手感與材質，色調以紅棕色、琥珀色和帶黃的棕色調為主，不僅帶出秋冬溫潤特質，營造出在家就像在大自然裡的感受。此外，也運用大自然中藍、白和灰等寧靜感色澤，呈現摩登現代風格。

另外也分別以黑白色系與金色為主、副色調，結合木頭、大理石、黃銅、法蘭絨等材質與圓潤線條，呈現巴黎式輕奢時尚感；或針對年輕客群，使用幾何圖騰、柔和的粉系色彩與圓滑外型，呈現丹麥現代風情。

Stella餐具系列450元～1,950元。圖／Crate and Barrel提供
Stella餐具系列450元～1,950元。圖／Crate and Barrel提供
Crate and Barrel 2020秋冬系列以 「自然沐居At home with nature」為主題，為空間注入大自然的溫潤感。圖／Crate and Barrel提供
Crate and Barrel 2020秋冬系列以 「自然沐居At home with nature」為主題，為空間注入大自然的溫潤感。圖／Crate and Barrel提供
Daydream玻璃花器1,150元(黑色S)、1,750元(琥珀色M)。圖／Crate and Barrel提供
Daydream玻璃花器1,150元(黑色S)、1,750元(琥珀色M)。圖／Crate and Barrel提供
運用大自然中藍、白和灰等寧靜感色澤，呈現摩登現代風格。圖／Crate and Barrel提供
運用大自然中藍、白和灰等寧靜感色澤，呈現摩登現代風格。圖／Crate and Barrel提供
Pebble餐具系列880元～1,780元。圖／Crate and Barrel提供
Pebble餐具系列880元～1,780元。圖／Crate and Barrel提供
Coimbra餐具系列420元～780元。
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建築 疫情

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