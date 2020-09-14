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Crate and Barrel「秋冬宅度假」在家營造自然療癒感
疫情期間，讓人更渴望親近大自然所帶來的療癒放鬆感，或者把大自然、度假元素帶進家中。呼應
2020年熱門hashtag「Staycation」（宅度假）議題，Crate and Barrel秋冬新品以「自然沐居」為主題，將大自然元素分別以材質、色澤呈現設計語彙，把自然引入居所。秋冬新品上市期間11月4日前，會員享秋冬新品9折，線上門市同享優惠。
Crate and Barrel 2020秋冬新品以「自然沐居At home with nature」為主題，承襲建築大師萊特「草原風格」和「有機建築」的理論，運用磚、木、水泥、竹藤等材料的肌理、色澤與特性師法自然，把大自然中的溫潤感帶進居所。
秋冬新品強調自然手感與材質，色調以紅棕色、琥珀色和帶黃的棕色調為主，不僅帶出秋冬溫潤特質，營造出在家就像在大自然裡的感受。此外，也運用大自然中藍、白和灰等寧靜感色澤，呈現摩登現代風格。
另外也分別以黑白色系與金色為主、副色調，結合木頭、大理石、黃銅、法蘭絨等材質與圓潤線條，呈現巴黎式輕奢時尚感；或針對年輕客群，使用幾何圖騰、柔和的粉系色彩與圓滑外型，呈現丹麥現代風情。
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