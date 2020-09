Crate and Barrel「秋冬宅度假」在家營造自然療癒感

疫情期間,讓人更渴望親近大自然所帶來的療癒放鬆感,或者把大自然、度假元素帶進家中。呼應

2020年熱門hashtag「Staycation」(宅度假)議題,Crate and Barrel秋冬新品以「自然沐居」為主題,將大自然元素分別以材質、色澤呈現設計語彙,把自然引入居所。秋冬新品上市期間11月4日前,會員享秋冬新品9折,線上門市同享優惠。

Crate and Barrel 2020秋冬新品以「自然沐居At home with nature」為主題,承襲建築大師萊特「草原風格」和「有機建築」的理論,運用磚、木、水泥、竹藤等材料的肌理、色澤與特性師法自然,把大自然中的溫潤感帶進居所。

秋冬新品強調自然手感與材質,色調以紅棕色、琥珀色和帶黃的棕色調為主,不僅帶出秋冬溫潤特質,營造出在家就像在大自然裡的感受。此外,也運用大自然中藍、白和灰等寧靜感色澤,呈現摩登現代風格。