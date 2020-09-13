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輕鬆解癮！小草作×樂樂推4款「低咖啡因花草咖啡」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
擁有玫瑰氣息的玫瑰荔香花茶咖啡。圖／小草作提供
擁有玫瑰氣息的玫瑰荔香花茶咖啡。圖／小草作提供

台灣的花草飲品牌「小草作」，今年以在地的玫瑰、茉莉、紫蘇等花草，結合哥倫比亞薇拉產區的賽拉尼亞單品豆，新推出「低咖啡因花草咖啡」，標榜咖啡因含量低至1.1mg/100ml，並且共有4種不同的風味，讓控制咖啡因的民眾，也能輕鬆享受品嚐咖啡的樂趣。

此次新推出的「低咖啡因花茶系咖啡」，乃是由小草作與樂樂咖啡共同合作開發之產品。業者表示，目前針對咖啡因攝取量的建議，最好每人每日不要超過300毫克（mg）。而每款低咖啡因花茶系咖啡，皆通過SGS實驗室檢測認證，咖啡因含量低至1.1mg/100ml，就算是喜歡喝咖啡的孕婦也能飲用。（依個人實際狀況為準）

低咖啡因花茶系咖啡共計有玫瑰荔枝、茉莉茶香、紫蘇珀香、樂樂烘培等4種風味，各自有不同的香氣。以「玫瑰荔香」為例，即是選用屏東的玫瑰調製，具有豐富的玫瑰氣息，還有清爽的荔枝尾韻。每款咖啡均提供有掛耳、浸泡等2種沖泡形式，並有3入、9入＋輕巧玻璃瓶、15入、60入等不同組合方案，售價186～3,480元。

咖啡

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