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《美少女的謊言》演員薛米契爾 推出龍舌蘭RTD

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
Onda是罐裝氣泡龍舌蘭酒飲料。圖／翻攝IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Onda是罐裝氣泡龍舌蘭酒飲料。圖／翻攝IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

深受青少女們喜愛的Netflix夯劇《美少女的謊言》（Pretty Little Liars），在完結三年之後，將重新推出衍生劇《完美主義者》（Pretty Little Liars：The Perfectionists），目前劇集的故事大綱包括角色皆尚未公開。不過據了解，新劇極有可能在Netflix的死對頭——華納媒體旗下的串流平台HBO Max播放。

無獨有偶地，因為《美少女的謊言》而聲名大噪的演員薛米契爾（Shay Mitchell），最近也有新動作，她推出新的罐裝氣泡龍舌蘭酒飲料品牌Onda，屬於目前最流行的調合式即飲（RTD，Ready To Drink）商品。

Onda的包裝以橘色為主軸，設計靈感來自1990年代的洛杉磯衝浪風格，希望亮眼的橘色能夠在沙灘與海洋中達到吸睛效果，展現品牌的青春活力。Onda每罐容量355毫升，酒精濃度5%，強調其中不含糖或碳水化合物，每罐熱量為100卡路里。

薛米契爾表示：「龍舌蘭酒加氣泡水是我最喜歡的飲料，我真的很高興能有機會，創立一個以優良品質與共享體驗為基礎的全新飲料品牌。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

薛米契爾在青少年觀眾間擁有高人氣。圖／翻攝IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
薛米契爾在青少年觀眾間擁有高人氣。圖／翻攝IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Onda包裝以橘色為主軸，相當搶眼。圖／翻攝IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Onda包裝以橘色為主軸，相當搶眼。圖／翻攝IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Onda每罐355毫升，酒精濃度5%。圖／翻攝IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
Onda每罐355毫升，酒精濃度5%。圖／翻攝IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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