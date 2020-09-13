全世界銷售量最高的威士忌 是哪個品牌？

猜猜看，哪個品牌是全世界銷售量最高的威士忌？答案不是你熟悉的Johnnie Walker，也不是來自美國的Jack Daniel's，而是來自印度的「長官之選（Officer's Choice）」。

「長官之選」來自印度ABD酒廠（Allied Blenders & Distillers），根據全球烈酒的銷售統計，自從「長官之選」於2014年初次擊敗Jonnie Walker，成為世界銷量第一的威士忌之後，就從來沒有從冠軍王座上下來過。2015年時，「長官之選」更超越了思美洛伏特加（Smirnoff Vodka），以3億1200萬公升的銷售量，成為世界銷量第一的烈酒。

但是為什麼銷售量這麼大，你卻從來沒有聽說過「長官之選」呢？

這是因為印度幅員廣大、人口眾多，威士忌的內需市場相當可觀，大多數的「長官之選」，都直接在印度國內市場就被消費者給喝掉了。

不過，你可不要以為印度的威士忌，跟你我所熟悉的蘇格蘭威士忌一樣，都是用麥芽去做的喔；在印度國內市場的威士忌主流產品，都是利用甘蔗製糖後，無法結晶的棕黑色黏稠狀液體「糖蜜」為原料，加水稀釋發酵之後拿去蒸餾，再加入一些穀物或者麥芽威士忌來調和而成，如此便成為印度生產的威士忌。