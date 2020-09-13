瑪黑家居、餐酒進駐敦南商圈 質感選物與美食同時滿足

MARAIS瑪黑家居選物6周年再迎來敦南店開幕，以居家傢俱商品為主，結合美味市集、美型智能家電區和生活選品的店型，9月23日前推出精選商品7折起；同時一旁還有走出信義商圈、重新落腳於敦南商圈巷內的CANTINE MARAIS瑪黑餐酒。

沈穩、低調的黑鐵材質外觀，搭配白色對比MARAIS字樣，開闊的落地窗和對稱拱型窗框線條，推開不對稱、相異設計的入口推門進入門市，藍色是整體空間主色調，近80坪的空間中，依照商品類別、利用不同材質區隔出多個陳列空間。有別於網站、台北中山和台中秀泰門市偏重生活選物，瑪黑家居選物敦南門市提高傢俱家飾占比，包含獨家代理丹麥家居品牌Bloomingville，和合作夥伴荷蘭Zuiver集團， 提供傢俱完整展售平台。

敦南門市也特別規畫「美味市集」，瑪黑家居獨家代理的P&T柏林選茶、台灣威石東葡萄酒，來自各國的美味醬料食材等。另有訴求設計美感與實用並重的「美型智能家電」，像是瑞典衣物保養品牌Steamery、日本設計家電BALMUDA 、與英國米其林三星名廚赫斯頓布魯門索（Heston Blumenthal）共同開發的澳洲專業烤爐everdure ，韓國LG智慧家電系列，增加生活選品豐富性。

精選商品開幕優惠價包括，瑞典Steamery手持蒸氣掛燙機售價4,880元，特價4,580元；照明與暖燭功能兼具的韓國Memory Lane暖燭燈售價3,680元～5,880元，特價3,480元～5,680元；英國Plum＆Ashby香氛系列售價620元～1,480元，特價560元～1,280元；Bold Monkey巴黎公寓摩登曲線單人休閒椅售價24,800元，特價21,080元。

另外，CANTINE MARAIS瑪黑餐酒新開幕，9月24日前，凡訂位每桌即招待炸薯條一份 ; 晚間9點後，啤酒、調酒第⼆杯起5折優惠。9月25日至10月11日台灣之夜（周五和周六）享臺虎精釀買一送一。

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