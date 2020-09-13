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十度榮獲「年度最佳酒廠」 智利聖大力酒莊驚豔四座

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
最新年份的聖大力布根維爾小希哈紅葡萄酒與Pewen卡門葡萄酒，都在市場上獲得高度肯定。圖／聖大力提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
最新年份的聖大力布根維爾小希哈紅葡萄酒與Pewen卡門葡萄酒，都在市場上獲得高度肯定。圖／聖大力提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

智利聖大力（Santa Rita）酒莊創立於1880年，曾十度榮獲《Wines & Spirits》雜誌評選「年度最佳酒廠」，創辦人Don Domingo Fernez 積極引進新穎的釀酒技術，創造出遠超過傳統釀法的出色成果，智利銷售量第一的酒莊，平均每賣出7瓶葡萄酒，就有一瓶來自聖大力。

智利聖大力酒莊是智利最具代表性的葡萄酒品牌之一，擁有「南美波爾多」美稱，出口至全球70個國家。它1989年份的旗艦酒款Casa Real，甚至被《Decanter》雜誌評選為「傳奇葡萄酒」。

剛換上全新酒標、最近導入國內的新年份「聖大力 Pewen卡門紅葡萄酒2018」，也是聖大力酒莊的代表性酒款之一。位於智利Apalta Vally 區的Colchagua葡萄園，是世界一流的種植卡門（Carmenre）葡萄的所在。這款酒採用樹齡60年以上的老藤葡萄，以精選酵母進行攝氏28度的低溫發酵，並先以淋汁、浸皮方式，將葡萄皮的潛在精華釋出一半；再經過20天發酵，使酒體具備圓潤口感與足夠的甜度。最後再於100％法國橡木桶中，陳年18個月，帶來無與倫比的煙草和香草香氣，在口中也有完整且扎實的酒體，擁有15至20年的陳年實力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

位於智利Apalta Vally 區的Colchagua葡萄園，是世界一流的種植卡門葡萄的所在。圖／聖大力提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
位於智利Apalta Vally 區的Colchagua葡萄園，是世界一流的種植卡門葡萄的所在。圖／聖大力提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
智利聖大力布根維爾小希哈紅葡萄酒2017，建議售價2,900元。圖／聖大力提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
智利聖大力布根維爾小希哈紅葡萄酒2017，建議售價2,900元。圖／聖大力提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
聖大力Pewen卡門紅葡萄酒2018，建議售價3,950元。圖／聖大力提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
聖大力Pewen卡門紅葡萄酒2018，建議售價3,950元。圖／聖大力提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

智利 葡萄酒

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