十度榮獲「年度最佳酒廠」 智利聖大力酒莊驚豔四座

智利聖大力（Santa Rita）酒莊創立於1880年，曾十度榮獲《Wines & Spirits》雜誌評選「年度最佳酒廠」，創辦人Don Domingo Fernez 積極引進新穎的釀酒技術，創造出遠超過傳統釀法的出色成果，智利銷售量第一的酒莊，平均每賣出7瓶葡萄酒，就有一瓶來自聖大力。

智利聖大力酒莊是智利最具代表性的葡萄酒品牌之一，擁有「南美波爾多」美稱，出口至全球70個國家。它1989年份的旗艦酒款Casa Real，甚至被《Decanter》雜誌評選為「傳奇葡萄酒」。

剛換上全新酒標、最近導入國內的新年份「聖大力 Pewen卡門紅葡萄酒2018」，也是聖大力酒莊的代表性酒款之一。位於智利Apalta Vally 區的Colchagua葡萄園，是世界一流的種植卡門（Carmenre）葡萄的所在。這款酒採用樹齡60年以上的老藤葡萄，以精選酵母進行攝氏28度的低溫發酵，並先以淋汁、浸皮方式，將葡萄皮的潛在精華釋出一半；再經過20天發酵，使酒體具備圓潤口感與足夠的甜度。最後再於100％法國橡木桶中，陳年18個月，帶來無與倫比的煙草和香草香氣，在口中也有完整且扎實的酒體，擁有15至20年的陳年實力。

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