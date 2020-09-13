韓式銅盤烤肉＋自助吧吃到飽299！年糕、炸醬麵無限吃

豆府集團旗下，無限提供韓國銅盤烤肉與多道韓食料理的「銅盤」韓式烤肉，針對平日午餐時段，新推出「299元吃飽飽」的優惠方案，除了有定量的烤肉、部隊鍋之外，還可享「自助吧吃到飽」，無限供應年糕、炸醬麵、人蔘雞粥等等副餐，讓民眾可以輕鬆品嚐韓式銅盤烤肉的滋味。

目前在台北、嘉義、高雄等地均有門市的銅盤，提供有無限量供應的銅盤烤肉，共有BBQ牛五花、BBQ豬梅花、泡菜豬五花等多種肉品，還有辣湯年糕、韓式炸醬麵、人蔘雞粥等韓食可供搭配，並有多種蔬菜、火鍋料、泡麵可以配上部隊鍋品嚐，亦有飲品與冰品，均是採無限量供應，每人399～469元起。

本次新推出的「299元吃飽飽」，內含一份定量肉品（口味5選3），並可享自助吧，包括辣湯年糕、炸醬麵、蔬菜、飲料、人蔘雞粥等內容均是無限取用。凡2人同行，則加送韓式部隊鍋，另外還有南美白蝦的加購優惠，12隻特價49元。299吃飽飽方案於全台銅盤均有供應，統一時代店、松山貳號店則於9月15日後供應。