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北流限定優惠 環球南港車站9月憑票根享美食專屬價
南港隨著臺北流行音樂中心新開幕，接著10月還有「2020台北白晝之夜」將登場，位於多鐵交會點的環球購物中心南港車站，9月底前聯合館內25家美食餐飲及生活雜貨推出買一送一、餐點8折起優惠。
環球購物中心南港車站「北流限定優惠」，9月30日前能憑北流票根，享館內超過20家美食餐點優惠8折起，優惠店家包括朱記餡餅粥、BOSS牛排、錦拉麵、新高軒、泰昌餅家、聖加海南雞飯、蔬坊、八月堂、明川家鯛魚燒、所長茶葉蛋、日出茶太等。
首度快閃進軍北部百貨的「蜜友Bee Friend」即日起至9月30日快閃南港車站，以新鮮水果手作現搾，帶來日銷上千支、十款夢幻繽紛色的天然鮮果冰棒，9月30日前憑北流票根，即可享「日光蝶語」、「奇異果西瓜」限量買一送一。
另外，TBS剔邦饈鐵板燒首度進軍百貨，推出全新品牌「好饈鐵板燒」，包括黑胡椒牛肉、塔香羊肉、松露雞排、宜蘭櫻桃鴨腿、大比目魚、鮭魚到香煎海花蝦套餐，推薦價250元起，另有澳洲M8和牛套餐600元、日本和牛套餐700元。
點套餐加69元可選魚子醬起司扇貝，或是加價99元可享起司海虎蝦等。好饈鐵板燒開幕優惠，9月15日至17日首三日，推全品項套餐(除雙人套餐及和牛套餐)買一送一，每日限量50組；9月18日至21日兩人同行，第二客半價；9月22日至27日指定餐點免費升級1+1。
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