限時買5送1！「Frutabela點心棒」快閃優惠

以超過40個國家零食為主角，打造出「驚喜零食箱」的歪國零食嘴，將再度引進9款來自斯洛維尼亞的「Frutabela健康點心棒」，並且於9月25日起舉行為期45天的快閃活動，可享滿5送1的優惠。另外在驚喜零食箱中，也有機會獲得Frutabela點心棒。

歪國零食嘴引進有英國、波蘭、韓國、薩爾瓦多等超過40個國家的不同特色點心與零嘴，至今已累積有超過5,000款。不僅可以供消費者單獨選擇購買，也設計有「驚喜零食箱」的特色方案，標榜由專人搭配，打造出絕不重複的零食組合，每一次開箱都會品嚐到不同的異國點心。

此次所推出的Frutabela健康點心棒，源自於斯洛維尼亞，已經有數十年的歷史，乃是當地市占率第一的營養點心。Frutabela點心棒過去曾於2019年時於台灣快閃販售，此次再度回歸登場，標榜採用天然水果、堅果製成，共計有低卡纖果、低卡堅果、運動健康等3大系列，共有草莓優格、黑巧克力橘子、杏桃優格等9種口味，單條售價49～59元。

Frutabela點心棒將於9月25日起，於全台city’super門市販售，任選5種口味，立即加贈指定口味的低卡堅果點心棒一份，共計限量贈送500份。另外針對線上通路，也有最高85折起的組合折扣。另外除了可以直接購買之外，Frutabela點心棒也會被列入驚喜零食箱的行列之中，未來民眾購買驚喜零食箱時，也有機會品嚐到Frutabela點心棒的滋味。