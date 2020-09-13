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挖角麥卡倫首席蒸餾師 低地之后布萊德諾赫導入台灣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
前麥卡倫首席蒸餾師Nick Savage，2019年7月被挖角到布萊德諾赫，擔任首席釀酒師。圖／布萊德諾赫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
前麥卡倫首席蒸餾師Nick Savage，2019年7月被挖角到布萊德諾赫，擔任首席釀酒師。圖／布萊德諾赫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

擁有203年歷史的布萊德諾赫（Bladnach）酒廠，大手筆挖角前麥卡倫（Macallan）首席蒸餾師Nick Savage擔任首席釀酒師，朝精品級威士忌酒廠邁進。新酒款布萊德諾赫17年單一麥芽蘇格蘭低地威士忌，首度進軍台灣，酒精濃度46.7%，建議售價4,050元，全台限量360瓶。

布萊德諾赫酒廠由創辦人Thomas McClelland，創立於1817年。在McClelland家族不斷努力下，將近一個世紀的時間，酒體瀰漫溫婉花香的布萊德諾赫酒廠，持續保有「低地之后」的美譽；不但聲勢如日中天，原酒年產量也達23萬公升。

不過，當第一次世界大戰來襲，布萊德諾赫抵擋不住戰爭的紛擾，逐漸開始走下坡。1983年被健力士啤酒廠（Arthur Bell & Son）收購，將原來的三次蒸餾製程，改成為二次蒸餾。到1993年，酒廠又轉手到Raymond Armstrong手上；他全面進化酒廠，並於千禧年生產布萊德諾赫品牌旗下的第一桶酒。

到了2015年，布萊德諾赫酒廠由澳洲資本家David Prior收購，使布萊德諾赫成為蘇格蘭第一家由澳洲人所擁有的蒸餾廠，全力轉型成為精品級威士忌酒廠。2019年7月更大手筆挖角Nick Savage加入，Nick Savage在媒體訪問中表示：「比起高地與斯貝賽的威士忌酒廠數量，我在身為低地區六家酒廠之一的布萊德諾赫酒廠身上，看到更大的發展可能性。」

首款導入台灣的布萊德諾赫17年單一麥芽蘇格蘭低地威士忌，2001年於波本桶中熟成，而後再過加州紅酒桶，不使用冷凝過濾（non-chill filtered）；紅櫻桃加上細緻的橡木氣息，更加襯托出甜美肉桂口感，些許胡椒香，使尾韻更綿長。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

布萊德諾赫位於蘇格蘭最南端，是目前僅存的6家蘇格蘭低地蒸餾廠之一。圖／布萊德諾赫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
布萊德諾赫位於蘇格蘭最南端，是目前僅存的6家蘇格蘭低地蒸餾廠之一。圖／布萊德諾赫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英國查理斯王儲與卡蜜拉，九月初參訪布萊德諾赫酒廠。圖／布萊德諾赫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
英國查理斯王儲與卡蜜拉，九月初參訪布萊德諾赫酒廠。圖／布萊德諾赫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
布萊德諾赫17年單一麥芽蘇格蘭低地威士忌，建議售價4,050元。圖／布萊德諾赫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
布萊德諾赫17年單一麥芽蘇格蘭低地威士忌，建議售價4,050元。圖／布萊德諾赫提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 澳洲 紅酒

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