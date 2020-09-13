南投來趟輕旅行 吃活魚、品咖啡度過悠閒時光
假日想離開台中卻又不想跑太遠，到南投來趟「輕旅行」是不錯的選擇。經過國道六號抵達埔里，中午可先到公田溝活魚餐廳既參觀活魚養殖，在此享用具有鄉野風味的清蒸台灣鯛，餐畢再順道前往位在魚池鄉的「鹿篙咖啡莊園」欣賞山區景色，品嘗當地種植製作的咖啡，度過下午的閒暇時光。
公田溝活魚餐廳位在埔里雙吉路75號，從愛蘭交流道下，只要設定Google導航就可抵達；店家另也在臉書粉專上提醒，若從34K的埔里交流道下，「請設定導航至埔里清潔隊，抵達後關閉導航，跟著圖示的路線走」。
公田溝活魚餐廳是利用當地自然湧出的冷泉，以活水方式養殖台灣鯛。現撈現點清蒸台灣鯛是該店的特色，也因為是養殖的活水乾淨清澈，養出的台灣鯛健康有活力，清蒸方式烹調更可以嘗到魚肉的鮮美和香甜。茭白筍是埔里的特產，店裡的涼拌茭白筍也是現採製作，吃起來清脆爽口。
因為具有田園風光，且離市區不遠就可馬上脫離塵囂，吸引不少遊客前往。餐廳旁還有個小型林園，也別有特色，可在餐後信步走走。
鹿篙咖啡莊園位在魚池鄉香茶巷31-6號，遊客走台21線埔里往日月潭的中潭公路，在55公里處的通文巷左轉，接著沿山路而行即可接上香茶巷，抵達咖啡莊園。那裡是茶的產區，台灣農林公司在此種茶、咖啡並闢建莊園，是一座咖啡精製廠。
遊客在莊園口可以看見一面莊園的告示牌，拾級而上可以一面欣賞山景風光，一面抵達位在山坡上的咖啡莊園。因為風景優美，許多人都忍不住駐足留影，在此喝個下午茶的確可以令人放下壓力，輕鬆不少。
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