誠品首辦「年度會員日」9/25信義店封館4小時辦藝文趴

誠品9月起推出全新誠品人App和全新會員制度，並將於9/25至9/27連續3天，為全台逾250萬會員首次舉辦「誠品年度會員日」，線上線下同享優惠。9/25晚間7點至11點，誠品信義店將「首度封館」舉辦會員之夜，音樂表演、舞蹈、講座、戲劇、料理實演等活動從B1到6樓接連登場。

另外，村上春樹最新散文作品《棄貓》將於9/25由誠品請先於全台實體通路獨家首賣，並於信義店3樓Forum獨家展出《棄貓》高妍原畫展；導演王小棣率領「植劇場2」製作團隊分享戲劇創作故事；文化評論人張鐵志與《VERSE》將於「誠品音樂館」暢談音樂主張；COOKING STUDIO邀請施易男獻上甜點創作，現場還有多場音樂及舞蹈演出接連上演，讓會員熱鬧一整夜。

連續3天的「誠品年度會員日」串聯全台誠品與網路書店，誠品網路書店9/25至9/27限時3天圖書79折起、非書商品85折起，誠品會員單筆消費滿2,500元加碼再折200元。誠品書店全台門市持誠品黑卡與金卡會員購書5本以上，享書籍全面77折優惠。

9/25當日憑誠品信義店書店、精品/風格文具館、音樂館、知味市集、兒童館消費發票，即可體驗信義店限量紀念限定款活版印刷一次；單日累計消費滿1,500元，有機會抽中價值近萬元的無線高傳真實木音響等好禮。憑信義店會員之夜不限金額消費發票，可用798元加購「誠品行旅The Chapter café無國界文青輕食饗宴」雙人餐券一套，每套含2張餐券，每人限購2套，於誠品信義店3樓eslite café販售。