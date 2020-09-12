徐若瑄的新歡小包3天2用 柯佳嬿拎Chloé同款變成大笑姑婆

出道30年的徐若瑄，為慶祝「I’m V」專輯上市而在IG寫了好長一段感謝文，她以搶眼的短髮造型搭襯最新Chloé Daria Mini Pin徽章款手袋，侯佩岑、超模劉雯也都搶先拎著它登場。

徐若瑄歡慶隔離結束時，就拎著她的「新歡小包」Daria Mini Pin去看林柄存的攝影展，而後更在專輯發表時以此手袋搭配；侯佩岑也以穿新衣、帶新包來表現好心情，她身上穿的也是Chloé秋冬系列服裝，是品牌創意總監Ramsay-Levi多年好友、匈牙利畫家Rita Ackermann的作品，將摩登女性的魅力，透過插畫圖像的筆觸，直接呈現在服裝與配件之上。