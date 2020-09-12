快訊

央視「求和說」爭議延燒 江啟臣：先道歉再說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徐若瑄的新歡小包3天2用 柯佳嬿拎Chloé同款變成大笑姑婆

聯合報 / 記者楊詩涵/即時報導
柯佳嬿、徐若瑄、侯佩岑選搭Chloé的Daria系列包款。圖／取自IG
柯佳嬿、徐若瑄、侯佩岑選搭Chloé的Daria系列包款。圖／取自IG

出道30年的徐若瑄，為慶祝「I’m V」專輯上市而在IG寫了好長一段感謝文，她以搶眼的短髮造型搭襯最新Chloé Daria Mini Pin徽章款手袋，侯佩岑、超模劉雯也都搶先拎著它登場。

徐若瑄歡慶隔離結束時，就拎著她的「新歡小包」Daria Mini Pin去看林柄存的攝影展，而後更在專輯發表時以此手袋搭配；侯佩岑也以穿新衣、帶新包來表現好心情，她身上穿的也是Chloé秋冬系列服裝，是品牌創意總監Ramsay-Levi多年好友、匈牙利畫家Rita Ackermann的作品，將摩登女性的魅力，透過插畫圖像的筆觸，直接呈現在服裝與配件之上。

而柯佳嬿的一系列照片則是相當搞笑，她表示「工作順便度假，從包裡掏出了一顆橙。誰放的啦？好想去旅行～」，搭配4連拍，而被裝了橙的手袋同樣是Chloé Daria系列，以敞開拉鍊、露出老佛爺Karl Lagerfeld設計的Chloé字母緹花襯裡為標誌，包款由紋面、亮面小牛皮製成，單一色調卻不單調，今年秋冬Chloé乘勝推出金屬鍊帶搭配粉嫩色彩的Daria Mini系列，超模劉雯也搶先入手。

Chloé Daria灰藍色迷你肩背手提兩用包，47,300元。圖／Chloé提供
Chloé Daria灰藍色迷你肩背手提兩用包，47,300元。圖／Chloé提供
柯佳嬿拎著Chloé Daria想要旅行去，卻在包裡發現一顆橙。圖／取自IG
柯佳嬿拎著Chloé Daria想要旅行去，卻在包裡發現一顆橙。圖／取自IG
徐若瑄在3天內兩度選搭Chloé Daria Mini Pin手袋。圖／取自IG
徐若瑄在3天內兩度選搭Chloé Daria Mini Pin手袋。圖／取自IG
劉雯選用Chloé Daria Mini Pin手袋。圖／取自微博
劉雯選用Chloé Daria Mini Pin手袋。圖／取自微博
徐若瑄在3天內兩度選搭Chloé Daria Mini Pin手袋。圖／取自IG
徐若瑄在3天內兩度選搭Chloé Daria Mini Pin手袋。圖／取自IG
徐若瑄在3天內兩度選搭Chloé Daria Mini Pin手袋。圖／取自IG
徐若瑄在3天內兩度選搭Chloé Daria Mini Pin手袋。圖／取自IG
侯佩岑身穿Chloé秋冬系列配襯Daria Mini Pin手袋。圖／取自IG
侯佩岑身穿Chloé秋冬系列配襯Daria Mini Pin手袋。圖／取自IG
劉雯選用Chloé Daria Mini Pin手袋。圖／取自微博
劉雯選用Chloé Daria Mini Pin手袋。圖／取自微博
柯佳嬿拎著Chloé Daria想要旅行去，卻在包裡發現一顆橙。圖／取自IG
柯佳嬿拎著Chloé Daria想要旅行去，卻在包裡發現一顆橙。圖／取自IG
柯佳嬿拎著Chloé Daria想要旅行去，卻在包裡發現一顆橙。圖／取自IG
柯佳嬿拎著Chloé Daria想要旅行去，卻在包裡發現一顆橙。圖／取自IG
柯佳嬿拎著Chloé Daria想要旅行去，卻在包裡發現一顆橙。圖／取自IG
柯佳嬿拎著Chloé Daria想要旅行去，卻在包裡發現一顆橙。圖／取自IG
劉雯選用Chloé Daria Mini Pin手袋。圖／取自微博
劉雯選用Chloé Daria Mini Pin手袋。圖／取自微博
Chloé Daria粉色迷你肩背手提兩用包，47,300元。圖／Chloé提供
Chloé Daria粉色迷你肩背手提兩用包，47,300元。圖／Chloé提供

Karl Lagerfeld

延伸閱讀

45歲天使人妻徐若瑄穿C字褲 完美胴體畢露！

再掀「想見你」風潮！柯佳嬿獻第一次 竟被八三夭帶壞

專訪／「想見你」、「海霧」皆遭虐 柯佳嬿自嘲苦命

金鐘55／視后對決柯佳嬿大熱 天心鬆口氣：有臉見人了！

相關新聞

告別小豬 周揚青戴寶齊萊LOVE腕表登封面 蝴蝶自來

雖然上半年因為與小豬羅志祥的感情沸沸揚揚，9月12日生日的周揚青揮別過去，登上中國「Jalouse China」封面，並...

超商療「芋」系甜點報到！連珍芋頭牛奶、金沙芋泥三明治吃一波

綿密又帶有獨特香氣的芋頭向來是甜點、冰品、手搖飲的熱門食材，現正值芋頭產季，超商也紛紛應景推出多款療「芋」系甜點，包括7...

徐若瑄的新歡小包3天2用 柯佳嬿拎Chloé同款變成大笑姑婆

出道30年的徐若瑄，為慶祝「I’m V」專輯上市而在IG寫了好長一段感謝文，她以搶眼的短髮造型搭襯最新Chloé Dar...

天后蔡依林、女神張鈞甯隔空比美 齊穿新裝秀纖腰

分別身為adidas和PUMA代言人的女神張鈞甯、天后蔡依林Jolin，在近期曝光的全新系列形象廣告中，不約而同的都展示...

孫芸芸深蹲拍照是陷阱妹升級版？COACH塗鴉包又要斷貨

今年秋季COACH X Jean-Michel Basquiat系列真搶手，品牌以經典的Rogue手袋和全新的Beat輪...

PleasantExist進駐信義區 推出搶眼彩虹色太陽眼鏡

台灣新興眼鏡品牌PleasantExist落腳信義區NEO19，主打彩虹顏色無框墨鏡，成為造型視覺焦點。而韓國的Gent...

小三不可取！但「小三針」腕表人人都可以

近半年名人、藝人的感情生活不斷，「時間管理」成為人們聊天的趣談話題。雖然說在關係中確實沒有先來後到，但第三者總是令原本關...

女神愛McQUEEN！全智賢、凱特布蘭琪、楊冪和乘風破浪寧靜姐都穿它

近期Alexander McQUEEN聲量頗高，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）在威尼斯影展連穿兩次，全智賢因...

SOMETHING牛仔褲快閃信義區 打造蜜桃野餐粉紅夢幻派對

日系女裝品牌SOMETHING首度在信義區開設快閃店，以招牌的蜜桃褲為主題，打造出粉色夢幻般的野餐場景，吸引消費者注目。...

搶秋冬旅遊商機！行李箱品牌搭周年慶大打折扣戰 最低5折就能入手

雖然已經開學，但國旅的旺季才正式到來，無論是想親近大自然，還是漫步城市，都是最佳季節。所以，行李箱品牌也搶搭即將到來的百...

蕭敬騰身上的法蘭絨襯衫要價近45萬元！真是貴氣逼人

盟可睞MONCLER的Genius（天才計劃）持續進行中，近日發表的MONCLER 1952男裝系列，即與洛杉磯潮人品牌...

野性中東花紋 埃及銜尾蛇 GUCCI精緻珠寶 舊好味

穿戴珠寶，金色、帶有野性或神秘力量的動物，總為穿戴著帶來宛如圖騰或護身符的愉悅聯想。GUCCI本季再度推出新款GG Ru...

熱門新聞

「偽出國」踢到鐵板 民航局發函兩點約束航空公司

快筆記！萊爾富9月14日再推限量2萬盒「曜石黑」醫療口罩

排雲山莊晚餐被批「味如嚼蠟」他曝富士山菜單對比：台灣贏了

雨彈來了！ 鋒面報到對流旺盛 18縣市大雨特報

今起3天有較大雨勢！ 吳德榮：留意熱擾動發展

鋒面雨彈狂炸！18縣市豪雨大雨特報 新北基隆雨勢升級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。