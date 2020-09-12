聽新聞
test
0:00 / 0:00
徐若瑄的新歡小包3天2用 柯佳嬿拎Chloé同款變成大笑姑婆
出道30年的徐若瑄，為慶祝「I’m V」專輯上市而在IG寫了好長一段感謝文，她以搶眼的短髮造型搭襯最新Chloé Daria Mini Pin徽章款手袋，侯佩岑、超模劉雯也都搶先拎著它登場。
徐若瑄歡慶隔離結束時，就拎著她的「新歡小包」Daria Mini Pin去看林柄存的攝影展，而後更在專輯發表時以此手袋搭配；侯佩岑也以穿新衣、帶新包來表現好心情，她身上穿的也是Chloé秋冬系列服裝，是品牌創意總監Ramsay-Levi多年好友、匈牙利畫家Rita Ackermann的作品，將摩登女性的魅力，透過插畫圖像的筆觸，直接呈現在服裝與配件之上。
而柯佳嬿的一系列照片則是相當搞笑，她表示「工作順便度假，從包裡掏出了一顆橙。誰放的啦？好想去旅行～」，搭配4連拍，而被裝了橙的手袋同樣是Chloé Daria系列，以敞開拉鍊、露出老佛爺Karl Lagerfeld設計的Chloé字母緹花襯裡為標誌，包款由紋面、亮面小牛皮製成，單一色調卻不單調，今年秋冬Chloé乘勝推出金屬鍊帶搭配粉嫩色彩的Daria Mini系列，超模劉雯也搶先入手。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言