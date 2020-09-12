天后蔡依林、女神張鈞甯隔空比美 齊穿新裝秀纖腰

分別身為adidas和PUMA代言人的女神張鈞甯、天后蔡依林Jolin，在近期曝光的全新系列形象廣告中，不約而同的都展示了她們的纖腰，滿足粉絲們想要看更多美照的慾望。

秋季到來，adidas推出全新Outer Jacket系列風衣外套，汲取當紅時尚元素，將流行甜美色系、工裝元素注入設計細節，使用色塊拼接、趣味Logo圖案碰撞出全新火花，更邀請女神張鈞甯以俐落短髮演繹百變造型。其中的長版風衣造型，張鈞甯內搭Logo運動內衣與legging緊身褲，利用外套簡配色搭配長版寬鬆剪裁，並以高腰綁帶設計適度展露她傲人的馬甲現腹肌，讓人眼睛為之一亮。而這系列外套與風衣，adidas都使用了輕巧透氣布料製成，在天氣變化難以預測的秋季，輕鬆成為女孩們的必備穿搭。

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、及Mile Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

起源於80年代的Rider鞋款，啟發了PUMA在設計Mile Rider的靈感，還加入90年代水上摩特車運動盛行時，以海浪捲起的樣貌設計圖騰點綴於鞋面。並於鞋側PUMA Logo裝飾反光裁片增加亮點，呼應現代女力在各個領域都能發光發熱的意象。因此請來代言人蔡依林演繹採用網眼及皮革裁片拼接打造的Mile Rider鞋 ，還搭配了Evide 流行風衣套裝，露出結實蠻腰，為率性增添性感魅力。而且，除了極簡的白色鞋面，PUMA同步也推出彩漾新配色，由螢光綠、粉紅、及鵝黃等色塊拼貼在全黑鞋面上，成為造型亮點。

張鈞甯詮釋adidas Outer Jacket系列長版風衣外套4,290元、Logo運動內衣1,490元和BT COMMUTER 7/8緊身褲2,290元。圖／adidas提供

張鈞甯詮釋adidas Outer Jacket系列W.N.D.風衣外套3,090元、運動長褲2,490元。圖／adidas提供

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、及Mile Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、及Mile Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

張鈞甯詮釋adidas Outer Jacket系列風衣外套3,690元。圖／adidas提供