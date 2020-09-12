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天后蔡依林、女神張鈞甯隔空比美 齊穿新裝秀纖腰

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
女神張鈞甯 （右）、天后蔡依林Jolin，在近期曝光的全新系列形象廣告中，不約而同的都展示了她們的纖腰。圖／adidas、PUMA提供
女神張鈞甯 （右）、天后蔡依林Jolin，在近期曝光的全新系列形象廣告中，不約而同的都展示了她們的纖腰。圖／adidas、PUMA提供

分別身為adidas和PUMA代言人的女神張鈞甯、天后蔡依林Jolin，在近期曝光的全新系列形象廣告中，不約而同的都展示了她們的纖腰，滿足粉絲們想要看更多美照的慾望。

秋季到來，adidas推出全新Outer Jacket系列風衣外套，汲取當紅時尚元素，將流行甜美色系、工裝元素注入設計細節，使用色塊拼接、趣味Logo圖案碰撞出全新火花，更邀請女神張鈞甯以俐落短髮演繹百變造型。其中的長版風衣造型，張鈞甯內搭Logo運動內衣與legging緊身褲，利用外套簡配色搭配長版寬鬆剪裁，並以高腰綁帶設計適度展露她傲人的馬甲現腹肌，讓人眼睛為之一亮。而這系列外套與風衣，adidas都使用了輕巧透氣布料製成，在天氣變化難以預測的秋季，輕鬆成為女孩們的必備穿搭。

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、及Mile Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、及Mile Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

起源於80年代的Rider鞋款，啟發了PUMA在設計Mile Rider的靈感，還加入90年代水上摩特車運動盛行時，以海浪捲起的樣貌設計圖騰點綴於鞋面。並於鞋側PUMA Logo裝飾反光裁片增加亮點，呼應現代女力在各個領域都能發光發熱的意象。因此請來代言人蔡依林演繹採用網眼及皮革裁片拼接打造的Mile Rider鞋 ，還搭配了Evide 流行風衣套裝，露出結實蠻腰，為率性增添性感魅力。而且，除了極簡的白色鞋面，PUMA同步也推出彩漾新配色，由螢光綠、粉紅、及鵝黃等色塊拼貼在全黑鞋面上，成為造型亮點。

張鈞甯詮釋adidas Outer Jacket系列長版風衣外套4,290元、Logo運動內衣1,490元和BT COMMUTER 7/8緊身褲2,290元。圖／adidas提供
張鈞甯詮釋adidas Outer Jacket系列長版風衣外套4,290元、Logo運動內衣1,490元和BT COMMUTER 7/8緊身褲2,290元。圖／adidas提供

張鈞甯詮釋adidas Outer Jacket系列W.N.D.風衣外套3,090元、運動長褲2,490元。圖／adidas提供
張鈞甯詮釋adidas Outer Jacket系列W.N.D.風衣外套3,090元、運動長褲2,490元。圖／adidas提供

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、及Mile Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、及Mile Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、及Mile Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、及Mile Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

張鈞甯詮釋adidas Outer Jacket系列風衣外套3,690元。圖／adidas提供
張鈞甯詮釋adidas Outer Jacket系列風衣外套3,690元。圖／adidas提供

蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、及Mile Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供
蔡依林演繹PUMA Evide風衣外套2,780元、Evide長褲2,380元、及Mile Rider鞋2,980元。圖／PUMA提供

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