孫芸芸深蹲拍照是陷阱妹升級版？COACH塗鴉包又要斷貨

今年秋季COACH X Jean-Michel Basquiat系列真搶手，品牌以經典的Rogue手袋和全新的Beat輪廓設計，甫上市就讓櫃姐接電話接到手軟，今天孫芸芸在IG秀出Rogue的黑色款，則是當季的更新版設計。

孫芸芸和斷貨常畫上等號，這次她拎的COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue是大尺寸，可肩背、手提、側背，更新版多了內側口袋，相較之前更為實用輕盈，共有皇冠與小恐龍、安迪沃荷香蕉款式，以及帝國大廈圖樣。這些帶著童趣線條的塗鴉，是尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的畫作，洋溢著紐約下城區在八○年代熱鬧、無拘無束的自由氛息，COACH執行創意總監Stuart Vevers在2020秋冬與其基金會合作，將這位已逝藝術家的塗鴉變為包款的圖案，才剛上市就獲得品牌VIP們的高度詢問。