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孫芸芸深蹲拍照是陷阱妹升級版？COACH塗鴉包又要斷貨

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
孫芸芸詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包。圖／取自IG
孫芸芸詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包。圖／取自IG

今年秋季COACH X Jean-Michel Basquiat系列真搶手，品牌以經典的Rogue手袋和全新的Beat輪廓設計，甫上市就讓櫃姐接電話接到手軟，今天孫芸芸在IG秀出Rogue的黑色款，則是當季的更新版設計。

孫芸芸和斷貨常畫上等號，這次她拎的COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue是大尺寸，可肩背、手提、側背，更新版多了內側口袋，相較之前更為實用輕盈，共有皇冠與小恐龍、安迪沃荷香蕉款式，以及帝國大廈圖樣。這些帶著童趣線條的塗鴉，是尚．米榭．巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的畫作，洋溢著紐約下城區在八○年代熱鬧、無拘無束的自由氛息，COACH執行創意總監Stuart Vevers在2020秋冬與其基金會合作，將這位已逝藝術家的塗鴉變為包款的圖案，才剛上市就獲得品牌VIP們的高度詢問。

全新的Beat為最流行的方包尺寸，可手提、肩背、斜背，袋身前後圖案不同，包釦的倒C字金屬設計也是品牌首度採用，早前昆凌在IG放了詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat Beat的照片，也引起粉絲的高度關注。除了手袋之外，秋季男、女裝也以尚．米榭．巴斯奇亞的手繪圖樣設計大衣、針織衫等，賦歸紐約及富藝術質感的率性氛圍。

COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包，52,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包，52,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包，35,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包，35,800元。圖／COACH提供
孫芸芸以自創品牌耳環、飾品配襯COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包。圖／取自IG
孫芸芸以自創品牌耳環、飾品配襯COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包。圖／取自IG
孫芸芸以自創品牌耳環、飾品配襯COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包。圖／取自IG
孫芸芸以自創品牌耳環、飾品配襯COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包。圖／取自IG
COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包，37,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包，37,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包，35,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包，35,800元。圖／COACH提供

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