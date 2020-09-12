PleasantExist進駐信義區 推出搶眼彩虹色太陽眼鏡

台灣新興眼鏡品牌PleasantExist落腳信義區NEO19，主打彩虹顏色無框墨鏡，成為造型視覺焦點。而韓國的Gentle Monster總是創意無限，攜手音樂鬼才 Diplo推出全新多彩系列太陽眼鏡，同樣很吸睛。

PleasantExist認為太陽眼鏡是可每日自由搭配的潮流單品，所以利用淺色鏡片為設計重點，當作個性的延伸。ProudwEar系列就推出包括了方型、眉型以及飛行員框三款經典設計，甚至還提供半心型框、類護目鏡的款式，讓想嚐鮮的人可以試戴不同造型。PleasantExist所選彩虹色系幾乎不挑膚色，像是紅色鏡片讓人過目不忘並散發時髦氛圍、黃色的鏡片看似難以駕馭實際卻相當百搭，而且多框型的選擇，可依據喜好及臉型甚至是服裝來搭配。

新興眼鏡品牌PleasantExist落腳信義區NEO19，主打彩虹顏色無框墨鏡，成為造型視覺焦點。圖／PleasantExist提供

而Gentle Monster和Diplo聯名系列，則結合經典風格及實用性設計，推出兩款飛行員風格LONE WOLF和THE CUB鏡款，皆由輕量鈦金屬所製成，鏡框細節平滑俐落，輕鬆可拆的太陽眼鏡共有四種搶眼顏色，全由Diplo親自精心挑選。Gentle Monster更透過這次合作，推出全新長短可調整式鏡腳的設計，同時還搭配可拆式鏡片，以彩色鏡片分別呼應銀色及金色的鈦金屬外框。鏡盒中也附特別印製之 Diplo手寫訊息及簽名，滿足粉絲期待，增添收藏價值。

Gentle Monster和Diplo聯名系列LONE WOLF太陽眼鏡11,180元。圖／Puyi提供

Gentle Monster和Diplo聯名系列THE CUB太陽眼鏡11,180元。圖／Puyi提供

PleasantExist ProudwEar系列方框太陽眼鏡6,000元。圖／PleasantExist提供