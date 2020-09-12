聽新聞
test
0:00 / 0:00
PleasantExist進駐信義區 推出搶眼彩虹色太陽眼鏡
台灣新興眼鏡品牌PleasantExist落腳信義區NEO19，主打彩虹顏色無框墨鏡，成為造型視覺焦點。而韓國的Gentle Monster總是創意無限，攜手音樂鬼才 Diplo推出全新多彩系列太陽眼鏡，同樣很吸睛。
PleasantExist認為太陽眼鏡是可每日自由搭配的潮流單品，所以利用淺色鏡片為設計重點，當作個性的延伸。ProudwEar系列就推出包括了方型、眉型以及飛行員框三款經典設計，甚至還提供半心型框、類護目鏡的款式，讓想嚐鮮的人可以試戴不同造型。PleasantExist所選彩虹色系幾乎不挑膚色，像是紅色鏡片讓人過目不忘並散發時髦氛圍、黃色的鏡片看似難以駕馭實際卻相當百搭，而且多框型的選擇，可依據喜好及臉型甚至是服裝來搭配。
而Gentle Monster和Diplo聯名系列，則結合經典風格及實用性設計，推出兩款飛行員風格LONE WOLF和THE CUB鏡款，皆由輕量鈦金屬所製成，鏡框細節平滑俐落，輕鬆可拆的太陽眼鏡共有四種搶眼顏色，全由Diplo親自精心挑選。Gentle Monster更透過這次合作，推出全新長短可調整式鏡腳的設計，同時還搭配可拆式鏡片，以彩色鏡片分別呼應銀色及金色的鈦金屬外框。鏡盒中也附特別印製之 Diplo手寫訊息及簽名，滿足粉絲期待，增添收藏價值。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言