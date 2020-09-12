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小三不可取！但「小三針」腕表人人都可以

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
除了擁有經典的護橋式表冠，PANERAI的「小秒針」多採用「魚雷」形狀，成為品牌的視覺DNA。圖／PANERAI提供
除了擁有經典的護橋式表冠，PANERAI的「小秒針」多採用「魚雷」形狀，成為品牌的視覺DNA。圖／PANERAI提供

近半年名人、藝人的感情生活不斷，「時間管理」成為人們聊天的趣談話題。雖然說在關係中確實沒有先來後到，但第三者總是令原本關係中的兩個人產生劇烈質變。和第三者、小三無關的「小三針」，卻是手表收藏中的入門分類，讓人能夠輕鬆擁有。

形體的比較是相對、不是絕對。所謂的「小三針」意味著：相較於原本正常比例的時、分、秒針，「小三針」腕表則將秒針由原本的中置同軸，改使用一個次表盤（sub-dial）表示，因而得名「小三針」、或又稱「小秒針（small second）」，因為第三根時間指針「縮小」了。

也由於表面上大型的指針僅剩下時鐘、分鐘，閱讀時的注意力更為專注於當下，相較於比較不重要的秒鐘，反而變成某種欣賞的樂趣，像是欣賞魚缸中飄蕩的金魚、天上緩慢變化的浮雲，又或冬季時空中散落的雪花，透過欣賞微小事物的緩慢移動，見微知著，偷得浮生半日閒。

積家，Reverso系列Classic Medium Small Second腕表，精鋼，手上鍊機芯，小三針腕表，18萬6,000元。圖／翻攝自積家官方網站
積家，Reverso系列Classic Medium Small Second腕表，精鋼，手上鍊機芯，小三針腕表，18萬6,000元。圖／翻攝自積家官方網站
MIDO的BELLUNA小秒針腕表，偏心式的設計，將次表面安於七點鐘方向，表面紋路也從七點鐘展開偏心式太陽紋打磨修飾，32,700元。圖／MIDO提供
MIDO的BELLUNA小秒針腕表，偏心式的設計，將次表面安於七點鐘方向，表面紋路也從七點鐘展開偏心式太陽紋打磨修飾，32,700元。圖／MIDO提供
PANERAI，Luminor Marina腕表（PAM01313），精鋼，自製自動上鍊機芯，時間顯示，小秒針，防水300米，價格店洽。圖／PANERAI提供
PANERAI，Luminor Marina腕表（PAM01313），精鋼，自製自動上鍊機芯，時間顯示，小秒針，防水300米，價格店洽。圖／PANERAI提供

魚缸 腕表

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