小三不可取！但「小三針」腕表人人都可以

近半年名人、藝人的感情生活不斷，「時間管理」成為人們聊天的趣談話題。雖然說在關係中確實沒有先來後到，但第三者總是令原本關係中的兩個人產生劇烈質變。和第三者、小三無關的「小三針」，卻是手表收藏中的入門分類，讓人能夠輕鬆擁有。

形體的比較是相對、不是絕對。所謂的「小三針」意味著：相較於原本正常比例的時、分、秒針，「小三針」腕表則將秒針由原本的中置同軸，改使用一個次表盤（sub-dial）表示，因而得名「小三針」、或又稱「小秒針（small second）」，因為第三根時間指針「縮小」了。