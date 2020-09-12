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女神愛McQUEEN！全智賢、凱特布蘭琪、楊冪和乘風破浪寧靜姐都穿它
近期Alexander McQUEEN聲量頗高，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）在威尼斯影展連穿兩次，全智賢因出席首爾Galleria East百貨品牌秋冬新品，也順勢拍了品牌形象照；舒淇、楊冪、韓星金喜善則是穿著上雜誌，連「乘風破浪的姐姐」大腕級人物寧靜都以Alexander McQUEEN站C位，真的是眾女神擁戴的品牌。
Alexander McQUEEN品牌大使全智賢為韓國新品發表站台所拍的照片，有粉絲不太買單表示「不說名字看不出來是她」，一身霸氣穿搭來自2020秋冬心型深領口雙色針織燕尾裙，搭襯Jewelled Satchel、經典Story手袋，優雅的線條相當迷人。另外兩位霸氣姐姐寧靜、楊冪，則是分別在陸綜「乘風破浪的姐姐」、T Magazine大陸版都穿了Alexander McQUEEN展現暗黑氣勢。
此外，「紅毯女王」凱特布蘭琪近期在威尼斯影展期間，穿上白色不對稱連身裙、黑色羊毛真絲夾克亦是來自Alexander McQUEEN，剛強又柔美，展現極致優雅的女神典範；而她率真穿舊衣的環保形象再度發揮，2016年在英國電影學院BAFTA紅毯上穿過的Alexander McQUEEN花卉刺繡上衣再度出現，有別於當時配襯黑色裙裝，在本此以俐落的西服、長褲搭配，呈現自信風采。
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