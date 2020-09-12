女神愛McQUEEN！全智賢、凱特布蘭琪、楊冪和乘風破浪寧靜姐都穿它

近期Alexander McQUEEN聲量頗高，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）在威尼斯影展連穿兩次，全智賢因出席首爾Galleria East百貨品牌秋冬新品，也順勢拍了品牌形象照；舒淇、楊冪、韓星金喜善則是穿著上雜誌，連「乘風破浪的姐姐」大腕級人物寧靜都以Alexander McQUEEN站C位，真的是眾女神擁戴的品牌。

Alexander McQUEEN品牌大使全智賢為韓國新品發表站台所拍的照片，有粉絲不太買單表示「不說名字看不出來是她」，一身霸氣穿搭來自2020秋冬心型深領口雙色針織燕尾裙，搭襯Jewelled Satchel、經典Story手袋，優雅的線條相當迷人。另外兩位霸氣姐姐寧靜、楊冪，則是分別在陸綜「乘風破浪的姐姐」、T Magazine大陸版都穿了Alexander McQUEEN展現暗黑氣勢。