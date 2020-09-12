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女神愛McQUEEN！全智賢、凱特布蘭琪、楊冪和乘風破浪寧靜姐都穿它

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
凱特布蘭琪、全智賢、楊冪近期都穿搭Alexander McQUEEN。圖／取自微博
凱特布蘭琪、全智賢、楊冪近期都穿搭Alexander McQUEEN。圖／取自微博

近期Alexander McQUEEN聲量頗高，凱特布蘭琪（Cate Blanchett）在威尼斯影展連穿兩次，全智賢因出席首爾Galleria East百貨品牌秋冬新品，也順勢拍了品牌形象照；舒淇、楊冪、韓星金喜善則是穿著上雜誌，連「乘風破浪的姐姐」大腕級人物寧靜都以Alexander McQUEEN站C位，真的是眾女神擁戴的品牌。

Alexander McQUEEN品牌大使全智賢為韓國新品發表站台所拍的照片，有粉絲不太買單表示「不說名字看不出來是她」，一身霸氣穿搭來自2020秋冬心型深領口雙色針織燕尾裙，搭襯Jewelled Satchel、經典Story手袋，優雅的線條相當迷人。另外兩位霸氣姐姐寧靜、楊冪，則是分別在陸綜「乘風破浪的姐姐」、T Magazine大陸版都穿了Alexander McQUEEN展現暗黑氣勢。

此外，「紅毯女王」凱特布蘭琪近期在威尼斯影展期間，穿上白色不對稱連身裙、黑色羊毛真絲夾克亦是來自Alexander McQUEEN，剛強又柔美，展現極致優雅的女神典範；而她率真穿舊衣的環保形象再度發揮，2016年在英國電影學院BAFTA紅毯上穿過的Alexander McQUEEN花卉刺繡上衣再度出現，有別於當時配襯黑色裙裝，在本此以俐落的西服、長褲搭配，呈現自信風采。

楊冪在T Magazine身穿Alexander McQUEEN。圖／取自微博
楊冪在T Magazine身穿Alexander McQUEEN。圖／取自微博
凱特布蘭琪在威尼斯影展重新演繹2016年穿過的Alexander McQUEEN刺繡花卉上衣。圖／取自微博
凱特布蘭琪在威尼斯影展重新演繹2016年穿過的Alexander McQUEEN刺繡花卉上衣。圖／取自微博
全智賢穿2020秋冬心型領口雙色針織燕尾裙，搭襯Jewelled Satchel手袋。圖／取自微博
全智賢穿2020秋冬心型領口雙色針織燕尾裙，搭襯Jewelled Satchel手袋。圖／取自微博
金喜善穿上Alexander McQUEEN拍攝韓國版VOGUE內頁。圖／取自vogue.co.kr
金喜善穿上Alexander McQUEEN拍攝韓國版VOGUE內頁。圖／取自vogue.co.kr
寧靜在「乘風破浪的姐姐」組團時身穿Alexander McQUEEN站上C位。圖／取自微博
寧靜在「乘風破浪的姐姐」組團時身穿Alexander McQUEEN站上C位。圖／取自微博
凱特布蘭琪在威尼斯影展重新演繹2016年穿過的Alexander McQUEEN刺繡花卉上衣。圖／取自微博
凱特布蘭琪在威尼斯影展重新演繹2016年穿過的Alexander McQUEEN刺繡花卉上衣。圖／取自微博
全智賢穿2020秋冬心型領口雙色針織燕尾裙，搭襯經典Story手袋。圖／取自微博
全智賢穿2020秋冬心型領口雙色針織燕尾裙，搭襯經典Story手袋。圖／取自微博
凱特布蘭琪在威尼斯影展重新演繹2016年穿過的Alexander McQUEEN刺繡花卉上衣。圖／取自redcarpet-fashionawards.com
凱特布蘭琪在威尼斯影展重新演繹2016年穿過的Alexander McQUEEN刺繡花卉上衣。圖／取自redcarpet-fashionawards.com
全智賢穿2020秋冬心型領口雙色針織燕尾裙，搭襯Jewelled Satchel手袋
全智賢穿2020秋冬心型領口雙色針織燕尾裙，搭襯Jewelled Satchel手袋
凱特布蘭琪在威尼斯影展穿Alexander McQUEEN白色不對稱連身裙、黑色羊毛真絲夾克。圖／取自IG
凱特布蘭琪在威尼斯影展穿Alexander McQUEEN白色不對稱連身裙、黑色羊毛真絲夾克。圖／取自IG
舒淇早前在大陸版VOGUE也身穿Alexander McQUEEN。圖／取自微博
舒淇早前在大陸版VOGUE也身穿Alexander McQUEEN。圖／取自微博

品牌 威尼斯 女王

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