SOMETHING牛仔褲快閃信義區 打造蜜桃野餐粉紅夢幻派對

日系女裝品牌SOMETHING首度在信義區開設快閃店，以招牌的蜜桃褲為主題，打造出粉色夢幻般的野餐場景，吸引消費者注目。不只能拍美照，品牌更備有為了快閃店而設計的限量單品，以及日本版限定褲款，還推出小遊戲，讓人免費把牛仔褲回家。

品牌成立以來主打職人水洗技術的SOMETHING從即日起到9月13日（日）為主，選在信義區的香堤大道打造期間限定的蜜桃野餐派對。現場以女孩們最愛的蜜桃粉色妝點野餐區，還加入了以廢棄牛仔褲打造的仙人掌與野餐籃，讓消費者能置身其中，拍出夢幻美照。SOMETHING透過這樣的形式，來凸顯品牌專為女性設想的貼心之外，還要傳遞出永續發展的精神。除了野餐區之外，在一旁的展演空間也陳列了品牌的秋季新品，包括為了快閃店所設計的T恤和褲款之外，還提供日本直送復古金屬鈕扣喇叭褲、修身彈性吊帶褲等。

SOMETHING展演空間也陳列了品牌的秋季新品，還提供日本直送復古金屬鈕扣喇叭褲、修身彈性吊帶褲等。圖／SOMETHING提供

不僅如此，SOMETHING還在活動期間，到香堤大道快閃店打卡拍照，將照片上傳於個人FB或IG，設定公開分享，可享2次機會參加挑戰賽，有機會把啾感蜜桃褲免費穿回家。另外，品牌也串連線上與線下，同樣自即日起到9月20日，在官網單筆消費滿5,000元即可抽市價16,800元的SOMETHING腳踏車。而且在現場購買指定款啾感蜜桃褲加碼贈蜜桃Logo T恤，以及選購任一件牛仔長褲就贈送CREBORN微醺蜜桃保濕面膜，贈完即止。