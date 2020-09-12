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搶秋冬旅遊商機！行李箱品牌搭周年慶大打折扣戰 最低5折就能入手

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
行李箱品牌搶搭即將到來的百貨周年慶活動，紛紛推出新款或是大打折扣戰，讓消費者買到最超值的價格。圖／LOJEL提供
行李箱品牌搶搭即將到來的百貨周年慶活動，紛紛推出新款或是大打折扣戰，讓消費者買到最超值的價格。圖／LOJEL提供

雖然已經開學，但國旅的旺季才正式到來，無論是想親近大自然，還是漫步城市，都是最佳季節。所以，行李箱品牌也搶搭即將到來的百貨周年慶活動，紛紛推出新款或是大打折扣戰，讓消費者買到最超值的價格。

像是台灣老字號的Crown旅行箱就提供專櫃獨家優惠，只要在活動期間正貨消費滿6,000抵600元，首四日加碼可抵700元，消費滿12,000元還加贈原價1,380元的HAPI+TAS摺疊旅行袋，今年品牌主打的悍馬箱第二件更享5折優惠、Crown背包也全面5折。日系品牌LOJEL除了和Crown一樣推出滿額現抵的折扣之外，還加碼了讓新上市的VITA餅乾箱以優惠價回饋消費者。而且，VITA餅乾箱的備有最受女性歡迎的豆沙色、鵝黃色、橄欖綠等配色，旅行時帶著就是最佳造型配件。

Victorinox把森林綠運用在Spectra 2.0硬殼行李箱上，營造出戶外休閒與軍事硬派感。圖／Victorinox提供
Victorinox把森林綠運用在Spectra 2.0硬殼行李箱上，營造出戶外休閒與軍事硬派感。圖／Victorinox提供

而Victorinox雖然沒有搭配周年慶優惠，但也在這季推出新配色的旅行裝備。品牌大自然色系森林綠選色設計的系列新品，並在外型的設計上則以簡約的工業結構線條打造。把森林綠運用在Altmont系列背包、VX Touring系列背包、Spectra 2.0硬殼行李箱上，營造出戶外休閒與軍事硬派感。其中的Spectra 2.0系列則有三種不同大小尺寸，登機箱更有可快速拿取物品的垂直開合設計，同時具有安全收納性，可輕輕鬆鬆拿取任何需要的物品；並有可擴展設計增加收納空間。全系列擁有防刮及具保護用途的防護角，亦設有超強韌、抗水防裂的擴展層。

Crown悍馬箱10,620元起。 圖／Crown提供
Crown悍馬箱10,620元起。 圖／Crown提供

LOJEL 28吋VITA餅乾箱優惠價5,080元。圖／LOJEL提供
LOJEL 28吋VITA餅乾箱優惠價5,080元。圖／LOJEL提供

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