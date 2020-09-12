告別小豬 周揚青戴寶齊萊LOVE腕表登封面 蝴蝶自來

雖然上半年因為與小豬羅志祥的感情沸沸揚揚，9月12日生日的周揚青揮別過去，登上中國「Jalouse China」封面，並配戴源自瑞士琉森（Made of Lucerne）的寶齊萊（Carl F. Bucherer）腕表拍攝了一組封面大片，而由她發起的「一起戴上蝴蝶結」公益專案也正式展開，揮別舊愛，生日月的獅子座周揚青，於是展現滿檔全開的甜美與活力。

周揚青曾在微博表示，正如蝴蝶需要經歷破繭才能重生，她眼中的蝴蝶結除了柔美也是溫柔、堅定的力量象徵。她並呼籲網友以蝴蝶結造型裝扮，並在大陸網路掀起一陣蝴蝶結熱潮，同時她在雜誌中也同樣以各式甜美、叛逆，或俏皮蝴蝶結造型現身，她所配戴的寶齊萊（Carl F.Bucherer）LOVE腕表，則出自品牌代言人李冰冰的「L.O.V.E」公益品牌聯名設計，表款在八點鐘中項具有葉片造型，也和周揚青的蝴蝶結造型，巧妙呼應。