蕭敬騰身上的法蘭絨襯衫要價近45萬元！真是貴氣逼人

盟可睞MONCLER的Genius（天才計劃）持續進行中，近日發表的MONCLER 1952男裝系列，即與洛杉磯潮人品牌合作，結合實用性與七○年代普普風，蕭敬騰日前出席「潮敢音樂節」直播，就搶先穿了設計師Sergio Zambon和LIBERTINE聯手打造的法蘭絨格紋襯衫，要價44萬2,700元，奢華且各方面都相當有分量。

它的分量來自貼飾的施華洛世奇水晶，也是LIBERTINE本次聯名的創作元素，將耀眼奪目的人造鑽石、閃光元素用以點綴襯衫和背心夾克，蕭敬騰身上的棉質法蘭絨格紋襯衫，以層疊水晶描摩MONCLER的品牌核心精神，錯落著山峰、滑雪、樅樹林等圖像，奪目閃耀，營造老蕭的舞台氣場。