快訊

碩士學歷貶值！7成金融、科技服務業 不願給更高薪

好消息！染疫產婦寶寶採撿陰性 擬解除隔離前再採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蕭敬騰身上的法蘭絨襯衫要價近45萬元！真是貴氣逼人

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元。圖／MONCLER提供

盟可睞MONCLER的Genius（天才計劃）持續進行中，近日發表的MONCLER 1952男裝系列，即與洛杉磯潮人品牌合作，結合實用性與七○年代普普風，蕭敬騰日前出席「潮敢音樂節」直播，就搶先穿了設計師Sergio Zambon和LIBERTINE聯手打造的法蘭絨格紋襯衫，要價44萬2,700元，奢華且各方面都相當有分量。

它的分量來自貼飾的施華洛世奇水晶，也是LIBERTINE本次聯名的創作元素，將耀眼奪目的人造鑽石、閃光元素用以點綴襯衫和背心夾克，蕭敬騰身上的棉質法蘭絨格紋襯衫，以層疊水晶描摩MONCLER的品牌核心精神，錯落著山峰、滑雪、樅樹林等圖像，奪目閃耀，營造老蕭的舞台氣場。

設計師Sergio Zambon化身城市人類學家，以普普文化碰撞學院風、嬉皮和龐克等設計，推出卡其褲、派克大衣、大型披肩等單品。除了和LIBERTINE合作，也和UNDEFEATED（UNDFTD）共同打造注入復古龐克調性的黑色尼龍單品；或是Balthazar Getty融入街頭藝術；而AD.III則以工業金屬飾品點綴羽絨夾克。在MONCLER 1952系列中，配色包括祖母綠、亮綠、普魯士藍與明亮的粉、橙色，揉和七○年代的鏽色、黑色，鞋履則以七○年代風格的平底運動鞋、靴款和八○年代的尖頭靴為主，皮帽更是玩心大發之作。

蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元。圖／MONCLER提供
MONCLER設計師Sergio Zambon和AD.III合作。圖／MONCLER提供
MONCLER設計師Sergio Zambon和AD.III合作。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元、卡其褲16,000元、靴款49,000元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元、卡其褲16,000元、靴款49,000元。圖／MONCLER提供
MONCLER 1952男裝系列以「都市人性化」概念，結合實用性與年輕、運動風的思潮。圖／MONCLER提供
MONCLER 1952男裝系列以「都市人性化」概念，結合實用性與年輕、運動風的思潮。圖／MONCLER提供
祖母綠、亮綠色羽絨衣和皮帽，是MONCLER 1952男裝搶眼單品。圖／MONCLER提供
祖母綠、亮綠色羽絨衣和皮帽，是MONCLER 1952男裝搶眼單品。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元、卡其褲16,000元、靴款49,000元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元、卡其褲16,000元、靴款49,000元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元、卡其褲16,000元、靴款49,000元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元、卡其褲16,000元、靴款49,000元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元、卡其褲16,000元、靴款49,000元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元、卡其褲16,000元、靴款49,000元。圖／MONCLER提供
Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套，44萬2,700元。圖／MONCLER提供
Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套，44萬2,700元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元、卡其褲16,000元、靴款49,000元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元、卡其褲16,000元、靴款49,000元。圖／MONCLER提供
洋溢七○年代風格的MONCLER 1952男裝系列即起上市。圖／MONCLER提供
洋溢七○年代風格的MONCLER 1952男裝系列即起上市。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套登台。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套登台。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰身穿Acosta施華洛世奇水晶貼飾法蘭絨格紋襯衫外套44萬2,700元。圖／MONCLER提供

品牌 直播

延伸閱讀

林柏宏也太擅長駕馭牛仔外套 和蕭敬騰、李佳琦撞款

曝蕭敬騰開嗓密技 謝震廷求大家「別封閉自己」

蕭敬騰率獅子「夏戀」脫衣送粉 揪迷弟Bii「蕭畢」開唱

蕭敬騰師妹擔任音樂評審 憶過往「超齡」選歌險滑鐵盧

相關新聞

超商療「芋」系甜點報到！連珍芋頭牛奶、金沙芋泥三明治吃一波

綿密又帶有獨特香氣的芋頭向來是甜點、冰品、手搖飲的熱門食材，現正值芋頭產季，超商也紛紛應景推出多款療「芋」系甜點，包括7...

蕭敬騰身上的法蘭絨襯衫要價近45萬元！真是貴氣逼人

盟可睞MONCLER的Genius（天才計劃）持續進行中，近日發表的MONCLER 1952男裝系列，即與洛杉磯潮人品牌...

野性中東花紋 埃及銜尾蛇 GUCCI精緻珠寶 舊好味

穿戴珠寶，金色、帶有野性或神秘力量的動物，總為穿戴著帶來宛如圖騰或護身符的愉悅聯想。GUCCI本季再度推出新款GG Ru...

中秋月餅、蛋黃酥熱賣 微熱山丘推鳳梨奶黃月餅應戰

中秋節即將到來，月餅、蛋黃酥熱賣，南投微熱山丘以鳳梨酥聞名，也推出中秋限定「鳳梨奶黃月餅禮盒」，奶黃濃郁香氣，與鳳梨餡的...

【2020周年慶】迪奧逆時能量精華值得買、訂製彩盤必收

每年周年慶，許多人最期待的就是DIOR迪奧的訂製彩盤，今年推出3款，收入眼妝、唇妝、腮紅、蜜粉等絕美色彩，以精品手拿包的...

歷經大戰與全球化 席夢思150年如何逆風飛翔？

席夢思150周年，天下文化為此出版「席夢思─百年美眠巨擘傳奇」。新書發表會上，台灣席夢思總經理楊鎧嘉說，150年，是一般...

快收進旅遊心願清單！風靡全球的9間「迷你屋」總整理

誰說數大便是美？化繁為簡、自由生活的「迷你屋」正風靡全球，Airbnb收集9間全球旅客喜愛的迷你房源，即便在不能出國的此...

米其林大腕燒肉 X WAT 中秋「能喝的柚子」來了

延續7月開賣即熱潮不斷的WAT X 米其林聯名系列，這次與三度摘星的米其林一星餐廳大腕燒肉專門店，聯手推出最強燒肉佐餐調...

海巡馬崗哨所變身藝術咖啡廳 鮑魚搭配魯肉飯假日限定

交通部觀光局東北角管理處將海巡據點馬崗哨所整修，轉型為多元使用的遊憩據點「馬崗哨所Empress Gallery」藝術咖...

BERLUTI豐富型男生活 辦公室、居家也配備奢華小物

BERLUTI為完整型男的風格生活，延伸到居家、辦公室皮件設計，與設計大師聯手打造辦公桌墊、筆筒、筆架、文具收納盒等單品...

台北秋季美容展周末超優惠 達人教化妝

周末要去哪？當然去台北世貿一館搶好康！第30屆2020台北秋季國際美容化妝品展正在世貿一館展開，超過124個品牌進駐，涵...

【2020周年慶】蘭蔻必收小黑瓶買1送1、極光水買大送小

2020年周年慶，蘭蔻今年可說是超強優惠出爐，價格挑戰免稅價，最狂首推小黑瓶買1送1，極光水買150ml直接送100ml...

熱門新聞

排雲山莊晚餐被批「味如嚼蠟」他曝富士山菜單對比：台灣贏了

面試10間公司遭鄙視！她萌生一個念頭 網友急勸：千萬不可

RIMOWA回來了！全新店進駐信義區 再也不用透過代買了

今起3天有較大雨勢！ 吳德榮：留意熱擾動發展

雨彈來了！ 鋒面報到對流旺盛 18縣市大雨特報

金門醫院終於有小7進駐 民眾：早就該開了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。