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蕭敬騰身上的法蘭絨襯衫要價近45萬元！真是貴氣逼人
盟可睞MONCLER的Genius（天才計劃）持續進行中，近日發表的MONCLER 1952男裝系列，即與洛杉磯潮人品牌合作，結合實用性與七○年代普普風，蕭敬騰日前出席「潮敢音樂節」直播，就搶先穿了設計師Sergio Zambon和LIBERTINE聯手打造的法蘭絨格紋襯衫，要價44萬2,700元，奢華且各方面都相當有分量。
它的分量來自貼飾的施華洛世奇水晶，也是LIBERTINE本次聯名的創作元素，將耀眼奪目的人造鑽石、閃光元素用以點綴襯衫和背心夾克，蕭敬騰身上的棉質法蘭絨格紋襯衫，以層疊水晶描摩MONCLER的品牌核心精神，錯落著山峰、滑雪、樅樹林等圖像，奪目閃耀，營造老蕭的舞台氣場。
設計師Sergio Zambon化身城市人類學家，以普普文化碰撞學院風、嬉皮和龐克等設計，推出卡其褲、派克大衣、大型披肩等單品。除了和LIBERTINE合作，也和UNDEFEATED（UNDFTD）共同打造注入復古龐克調性的黑色尼龍單品；或是Balthazar Getty融入街頭藝術；而AD.III則以工業金屬飾品點綴羽絨夾克。在MONCLER 1952系列中，配色包括祖母綠、亮綠、普魯士藍與明亮的粉、橙色，揉和七○年代的鏽色、黑色，鞋履則以七○年代風格的平底運動鞋、靴款和八○年代的尖頭靴為主，皮帽更是玩心大發之作。
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