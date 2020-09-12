野性中東花紋 埃及銜尾蛇 GUCCI精緻珠寶 舊好味
穿戴珠寶，金色、帶有野性或神秘力量的動物，總為穿戴著帶來宛如圖騰或護身符的愉悅聯想。GUCCI本季再度推出新款GG Running、全新的Interlocking G系列與全新的GUCCI Ouroboros精緻珠寶，讓懷舊風格珠寶與品牌DNA，輕鬆結合。
全新的GG Runing系列以18K黃金、18K玫瑰金和鑽石打造，交疊設計的造型戒指，像是原子的最小組成模型：兩個極小電子的交互纏繞、飛行，熱力四射，戒寬則由7毫米至11毫米不等，另有18K黃金垂吊的單邊耳環，價格20,000萬出頭即可入手；Ouroboros系列則是從埃及古文化中的「銜尾蛇」而來，是毀滅、更是再生。五款不同寬度的戒指與一枚多指戒，皆以18K黃金打造，單環戒指還有鑲嵌綠松石蛇眼的素面黃金款與密鑲白鑽款，野性而迷人。
全新的Interlocking G系列，結合阿拉伯式花紋雕刻與相連結雙G裁切細節，新品包括兩款戒指和兩款手鐲，尤其宛如花葉藤蔓般的阿拉伯式的花紋雕刻，散發中東大漠的異國情調，而兩款42公分長的18K黃金長項鍊，造型自在隨意。
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