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超商療「芋」系甜點報到！連珍芋頭牛奶、金沙芋泥三明治吃一波

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN獨家推出「連珍芋頭牛奶」與滋味香甜的「芋香麵包」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家推出「連珍芋頭牛奶」與滋味香甜的「芋香麵包」。圖／7-ELEVEN提供

綿密又帶有獨特香氣的芋頭向來是甜點冰品、手搖飲的熱門食材，現正值芋頭產季，超商也紛紛應景推出多款療「芋」系甜點，包括7-ELEVEN獨家限量推出的「77芋頭牛乳乳加」與「森永好濃芋牛奶糖」、全台限量3萬個的萊爾富「金沙芋泥三明治」、爆漿內餡的OKmart「芋頭流沙麵包」等，讓芋頭控、芋泥控吃個過癮。

7-ELEVEN今年3月推出的芋頭系甜點帶動冷藏甜點業績成長6成，獨家零食「大甲芋頭酥夾心曲奇」上市首月就熱賣8.5萬盒。本次獨家推出的「77芋頭牛乳乳加」融合香濃芋頭與牛軋內餡，外層裹上芋香白巧克力，售價20元；限量開賣的「森永好濃芋牛奶糖」選用大甲芋頭，是森永牛奶糖的最新力作，售價18元。

同時7-ELEVEN也推出與基隆百年甜點名店連珍合作的獨家飲品「連珍芋頭牛奶」，復刻店內超人氣的芋泥雪露風味，售價38元；還有一款「芋香麵包」，花苞造型搭配芋頭奶香內餡，售價35元。7-ELEVEN全台限定13間門市販售的熱壓吐司則與振頤軒聯名推出「爆漿芋到泥熱壓吐司」，選用大甲芋頭並只擷取中段檳榔心的精華，再搭配切達起司降低甜膩感、打造拔絲美味，售價60元。

萊爾富新推出「金沙芋泥三明治」，嚴選台灣芋頭搭配金沙蛋黃，滑順口感鹹中帶甜，售價45元，全台限量3萬個售完為止。即日起至9月22日購買萊爾富指定早餐手捲壽司、飯捲、漢堡、輕食可享加10元喝飲料，購買金沙芋泥三明治加10元就能喝到Hi Cafe中杯熱美式咖啡或伊藤園指定品項飲品。

OKmart推出芋頭系麵包、有料手搖飲、泡芙、杯子蛋糕等，皆選用大甲芋頭為食材，「芋頭流沙麵包」、「芋頭肉鬆麵包」以大甲芋頭搭配金沙蛋黃、肉鬆等餡料，售價皆為35元；OKmart指定門市的輕食甜點櫃則有「芋泥菠蘿泡芙」、「芋泥鮮奶杯子蛋糕」兩款新品，其中「芋泥菠蘿泡芙」採用酥脆菠蘿派皮包裹滿滿的大甲芋泥，售價45元。OKCafe去年季節限定的「芋圓地瓜圓撞奶」也再度登場，將地瓜圓、芋圓加入牛奶中，濃郁料實，售價55元。

OKmart指定門市的輕食甜點櫃新推出「芋泥菠蘿泡芙」，售價45元。圖／OKmart提供
OKmart指定門市的輕食甜點櫃新推出「芋泥菠蘿泡芙」，售價45元。圖／OKmart提供
OKmart新推出「芋頭流沙麵包」、「芋頭肉鬆麵包」，售價皆為35元。圖／OKmart提供
OKmart新推出「芋頭流沙麵包」、「芋頭肉鬆麵包」，售價皆為35元。圖／OKmart提供
萊爾富新推出「金沙芋泥三明治」，售價45元，全台限量3萬個。圖／萊爾富提供
萊爾富新推出「金沙芋泥三明治」，售價45元，全台限量3萬個。圖／萊爾富提供
OKCafe去年季節限定的「芋圓地瓜圓撞奶」再度登場，售價55元。圖／OKmart提供
OKCafe去年季節限定的「芋圓地瓜圓撞奶」再度登場，售價55元。圖／OKmart提供
7-ELEVEN獨家限量推出「77芋頭牛乳乳加」、「森永好濃芋牛奶糖」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限量推出「77芋頭牛乳乳加」、「森永好濃芋牛奶糖」。圖／7-ELEVEN提供

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