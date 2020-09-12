中秋月餅、蛋黃酥熱賣 微熱山丘推鳳梨奶黃月餅應戰

中秋節即將到來，月餅、蛋黃酥熱賣，南投微熱山丘以鳳梨酥聞名，也推出中秋限定「鳳梨奶黃月餅禮盒」，奶黃濃郁香氣，與鳳梨餡的天然酸甜味道十分和諧，希望傳達中秋節月圓人團圓的溫馨。

微熱山丘表示，因為新冠肺炎疫情影響，民眾生活被打亂，甚至無法出國旅行，人們減少相聚時刻，但疫情之下，大家共同努力守護彼此，更顯珍貴，微熱山丘希望透過鳳梨奶黃月餅，傳達親朋好友彼此的關懷。禮盒的包裝維持微一貫的簡單樸實，以精簡整齊的牛皮紙盒與經典布提袋包裹真材實料，展現真摯心意與問候。

鳳梨奶黃月餅外觀是層次分明，是以繁複鳳梨花圖騰特別設計開模，呈現台灣傳統中吉慶豐收的寓意，也替中秋贈禮增添祝福。每一口都是馥郁奶香與土產鳳梨紮實香氣的美味，熟悉的風味中帶有創新的巧思，入口不會太甜也不會太膩，口感滑順。即日起微熱山丘體驗門市、To Go專櫃搶先販售鳳梨奶黃月餅2個裝，讓大家可提早先品嚐後再規劃送禮安排。