【2020周年慶】迪奧逆時能量精華值得買、訂製彩盤必收

每年周年慶，許多人最期待的就是DIOR迪奧的訂製彩盤，今年推出3款，收入眼妝、唇妝、腮紅、蜜粉等絕美色彩，以精品手拿包的皮革質感，還有來自高級訂製服的銀河星空圖騰，彩妝迷一定要入手；保養控則可瞄準9月要升級上市的迪奧精萃再生玫瑰微導精露加大版，還有今年賣翻的迪奧逆時能量精華，針對新客也有特惠組。

迪奧保養系列中，精萃再生玫瑰系列可說是集大成的產品，從岡維拉玫瑰中萃取精華，9月會升級上市迪奧精萃再生玫瑰微導精露，週年慶推50ml加大版，單獨購買售價11,250元，也有搭配再生花蜜玫瑰凝露的特惠組，特價13,500元。

如果想要初次體驗精萃再生玫瑰系列，迪奧也新推出迪奧精萃再生花蜜旅行組，內含迪奧精萃再生花蜜玫瑰凝露30ml、微導精露10ml、精萃再生花蜜乳霜15ml、眼霜5ml搭配美妝箱，特價7,450元。

今年迪奧新推出的逆時能量系列，能讓肌膚更緊緻，也是賣翻產品，周年慶也有特惠組，買迪奧逆時能量精華50ml，送奇肌水50ml、緊緻眼霜5ml、奇肌霜15ml，特價4,500元。另還有2,800元的小資組，把能量精華、奇肌水、緊緻眼霜、奇肌霜都帶回家。