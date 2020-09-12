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歷經大戰與全球化 席夢思150年如何逆風飛翔？

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台灣席夢思總經理楊鎧嘉帶領團隊，在疫情下，今年業績仍逆勢成長。記者蘇健忠／攝影
台灣席夢思總經理楊鎧嘉帶領團隊，在疫情下，今年業績仍逆勢成長。記者蘇健忠／攝影

席夢思150周年，天下文化為此出版「席夢思─百年美眠巨擘傳奇」。新書發表會上，台灣席夢思總經理楊鎧嘉說，150年，是一般人活的兩輩子，是中國人的2.5個甲子；能度過重重難關與考驗，在於企業不變的初心：「讓更多人有能力買一個好眠」，還有「一切創新都是為了消費者」。

源自美國，聞名全球的「席夢思」，已成為彈簧床墊的代名詞。一個長達150年的品牌，如何在歷經兩次世界大戰的時代劇變及全球化挑戰，仍站穩彈簧床墊頂級品牌？

除了核心價值始終不變，還有，席夢思勇於創新。像是1928~1929年席夢思為進攻頂級客層，請來汽車大王亨利福特見證席夢思床墊確能提供一夜好眠；1995年斥資上千萬美元的廣告，1顆保齡球落在床墊上，床上10支保齡球瓶不為所動，成功打響「獨立筒床墊」；它也是體驗行銷的始祖、首推加大床墊、創新「免翻面床墊」、目前仍有超過250個專利‧‧‧‧。品牌創意時有所變，更有堅持。

席夢思來台將近一甲子，也歷經三大挑戰。「當時一張床墊的價格，直逼敦化南路一坪的房價」，一般人要一整年不吃不喝，才能買下一床席夢思。當年台灣的第一號員工曾佩琳成為首任總經理，她轉換直營模式，開出第一家專賣門市，在物流與金流間找到平衡，席夢思跨出穩健獨立的第一步。

第二個挑戰，是長達數十年的「正名之戰」。當時「席夢思」是彈簧床的通用名詞，市面上到處是「席夢思」，正名之路漫長艱辛，品牌一則刊登廣告提醒消費者，再來透過法律爭取中文商標，經過六度舉證，前後走了三十多年，「席夢思」才回歸品牌。

席夢思接著開出加盟專賣店，新模式遍地開花，卻也引來水貨商以低價搶市，「偷走」1/3的市場，此時真假席夢思充斥街頭，當時祭出獨有的「台灣尺寸」反擊，甚至邀請媒體赴美國席夢思工廠直擊產製過程，再以一只「雷射標籤」區隔市場。

●當睡眠成為顯學

當睡眠成為顯學，席夢思也成為精品床墊的代名詞，全球各地的頂級旅館紛紛指定席夢思，甚至有飯店與席夢思合作打造出「天堂之床」。席夢思150年，始終在做這件事：「讓更多人實現好眠之夢」。楊鎧嘉說，接下來的挑戰，是要拓展年輕市場，並且以不同價位區隔市場。

楊鎧嘉所謂的「年輕市場」，指的是30歲左右，已有些經濟基礎的年輕世代；不同價位區隔，則劃分3~4、5萬的平價市場、5~10萬的中價位市場，10~20萬的中高價市場，當然，每年也仍有千餘床30萬以上的頂端消費群。楊鎧嘉不諱言，在台灣，7萬上下的床墊還是銷售主力。

今年疫情紛擾，加上美中貿易戰，前景看似堪憂，台灣席夢思卻逆勢成長。楊鎧嘉說，7、8月業績飆升，目前成長8%，若情況持續樂觀，今年應該仍可維持兩位數成長。這是堅守核心的品牌力，更有許多看不見的布局與創意。

台灣席夢思總經理楊鎧嘉(左)、《哈佛商業評論》執行長楊瑪利對談，探討席夢思百年歷久彌新的原因。記者蘇健忠／攝影
台灣席夢思總經理楊鎧嘉(左)、《哈佛商業評論》執行長楊瑪利對談，探討席夢思百年歷久彌新的原因。記者蘇健忠／攝影
席夢思日本的小山工廠，匠人精神的究極工藝，每天只能生產2張Beautyrest BLACK床墊。圖／席夢思提供
席夢思日本的小山工廠，匠人精神的究極工藝，每天只能生產2張Beautyrest BLACK床墊。圖／席夢思提供
150年承諾愛與甜夢的約定─Diamond Jubilee 星禧(150周年紀念款)，標準型原價86,000元，歡慶價55,999元。圖／席夢思提供
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新書發表會上，左起天下文化總經理林芳燕、理律法律事務所合夥律師蔡瑞森、台灣席夢思總經理楊鎧嘉、桃園長庚醫院睡眠中心教授陳濘宏、《哈佛商業評論》執行長楊瑪利出席。記者蘇健忠／攝影
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150年承諾愛與甜夢的約定─Grandeur Jubilee 君享(150周年紀念款)，標準型原價81,500元，歡慶價52,999元。圖／席夢思提供
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