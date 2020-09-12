快訊

反美豬連署 楊志良批陳時中「這個老弟實在不怎麼樣」

高中生涉性侵女同學全校受累 同校生被路人罵「人渣學校學生」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快收進旅遊心願清單！風靡全球的9間「迷你屋」總整理

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「迷你屋」內陳設極簡卻溫馨。圖／Airbnb提供
「迷你屋」內陳設極簡卻溫馨。圖／Airbnb提供

誰說數大便是美？化繁為簡、自由生活的「迷你屋」正風靡全球，Airbnb收集9間全球旅客喜愛的迷你房源，即便在不能出國的此刻，也能線上旅行，並且收進心願清單（Wish List）。

即便疫情未歇，全球仍掀起一股「微屋運動」熱潮。在歐美、日本，許多人透過將房子縮小，重新定義「家」的模樣，這股風潮也吹進台灣，越來越多人喜歡居住在極簡風格的小屋，捨去空間的限制，與親友們建立更緊密的連結、也滿足人們心中對於「斷捨離」的需求。

在有限的坪數中，如何規畫生活空間，將迷你屋發揮得淋漓盡致，也考驗著設計師和房東的創意與想像。Airbnb表示，第一間迷你屋房源在2011年上線，過去10年數量更是快速增加，光是去年，每間迷你屋就為北美逾350位的Airbnb房東們帶來超過2萬美元（約合新台幣60萬）的收入。以下推薦9間各具特色的迷你屋：

1.林間小木屋／美國，奧勒岡州

這棟遺世獨立的小木屋，位於房東上萬坪的私人土地中。遊客可以遠離人群，在這裡感受完全的幽靜，同時遠眺奧勒岡州的最高峰。

2.浪漫木骨架迷你屋／美國，佛蒙特州

這棟迷你屋散發出一股明亮、活潑的氛圍。不論是在屋內透過大片窗戶欣賞森林，或是沿著房子後面的小溪漫步，都能讓你找回寧靜美好的生活。

3.星空貨櫃屋／美國，紐約州

這是一個透過太陽能發電、堆肥等環境工法自給自足的迷你貨櫃屋。旅人可以在此享受原始森林生活，並在夜晚時仰望繁星點綴的夜空。

4.牧場風光迷你屋／美國，緬因州

這幢迷你屋位於占地廣大的牧場中，遊人可在早晨享受農場直送的鮮奶與雞蛋，同時沉浸於溫暖的陽光中，看著遠方可愛的農場動物。

5.湖水綠迷你屋／美國，華盛頓州

這棟色彩獨特的迷你屋位於吉梅斯島（Guemes Island）上。你可以騎著腳踏車探索這座小島，或在屋內欣賞房東收藏的書籍與各式手作小物，度過恬靜悠閒時光。

6.明亮露營迷你屋／美國，賓州

這是一間由燈泡點綴，充滿著節慶氣氛的小屋。迷你屋的前院設有吊床與營火，旅人們可以一起圍著柴火烤棉花糖，盡情享受露營的樂趣。

7.鄉村樂活迷你屋／美國，加州

入住這個充滿美國鄉間風情的迷你屋將勾起旅人的童年回憶。在擁有獨特擺設的屋中，旅人們可以透過屋內的黑膠唱片，穿越時空回到美國鄉村音樂風行的年代。

8.山頂奢華樹屋／美國，加州

這棟小而奢華的迷你木屋將帶給你全新的體驗。旅人可以在竹子環繞的戶外浴缸沐浴，盡情享受山林間的芬多精，在這個坐落於森林中的獨棟迷你屋中重新找回生活的步調。

9.原始木造迷你屋／美國，蒙大拿州

這幢被森林環繞的迷你木屋，曾被 Outside 雜誌評選為「最佳 Airbnb」。小屋擁有豐富的自然生態，旅人可能會在附近遇見麋鹿、貓頭鷹、老鷹等各種野生動物，是喜歡戶外探險的你最佳的選擇。

美國奧勒岡州的林間小木屋。圖／Airbnb提供
美國奧勒岡州的林間小木屋。圖／Airbnb提供
美國紐約州的星空貨櫃屋。圖／Airbnb提供
美國紐約州的星空貨櫃屋。圖／Airbnb提供

房東 Airbnb 露營

延伸閱讀

蘇起：11月美國大選過後 台灣處境恐更危險

美禁令切斷半導體供貨 華為智慧型手機霸主夢碎

時代雜誌悼疫情逝者 911事件後再現黑邊封面

抵抗中共欺壓 龐培歐：挺東協增投資

相關新聞

【2020周年慶】迪奧逆時能量精華值得買、訂製彩盤必收

每年周年慶，許多人最期待的就是DIOR迪奧的訂製彩盤，今年推出3款，收入眼妝、唇妝、腮紅、蜜粉等絕美色彩，以精品手拿包的...

歷經大戰與全球化 席夢思150年如何逆風飛翔？

席夢思150周年，天下文化為此出版「席夢思─百年美眠巨擘傳奇」。新書發表會上，台灣席夢思總經理楊鎧嘉說，150年，是一般...

快收進旅遊心願清單！風靡全球的9間「迷你屋」總整理

誰說數大便是美？化繁為簡、自由生活的「迷你屋」正風靡全球，Airbnb收集9間全球旅客喜愛的迷你房源，即便在不能出國的此...

米其林大腕燒肉 X WAT 中秋「能喝的柚子」來了

延續7月開賣即熱潮不斷的WAT X 米其林聯名系列，這次與三度摘星的米其林一星餐廳大腕燒肉專門店，聯手推出最強燒肉佐餐調...

海巡馬崗哨所變身藝術咖啡廳 鮑魚搭配魯肉飯假日限定

交通部觀光局東北角管理處將海巡據點馬崗哨所整修，轉型為多元使用的遊憩據點「馬崗哨所Empress Gallery」藝術咖...

BERLUTI豐富型男生活 辦公室、居家也配備奢華小物

BERLUTI為完整型男的風格生活，延伸到居家、辦公室皮件設計，與設計大師聯手打造辦公桌墊、筆筒、筆架、文具收納盒等單品...

台北秋季美容展周末超優惠 達人教化妝

周末要去哪？當然去台北世貿一館搶好康！第30屆2020台北秋季國際美容化妝品展正在世貿一館展開，超過124個品牌進駐，涵...

【2020周年慶】蘭蔻必收小黑瓶買1送1、極光水買大送小

2020年周年慶，蘭蔻今年可說是超強優惠出爐，價格挑戰免稅價，最狂首推小黑瓶買1送1，極光水買150ml直接送100ml...

星宇航空機上安全影片 獲釜山廣告節銅獎

星宇航空機上安全影片繼5月獲得美國第41屆泰利獎7座銀獎後，今天再宣布獲2020釜山國際廣告節「品牌訊息類影片」銅獎

打造專屬設計師家具！寬庭K’space推LILO單椅75折優惠

生活態度，來自於每個人對於藝術品味與生活的堅持，才能創造自我生活價值與舒適空間。寬庭K’space、K’space & ...

星二代「時尚教母」是哪位？初衣食午BELLAVITA開幕 樂壇新鮮人出列

精品複合店onefifteen初衣食午在台北BELLAVITA寶麗廣塲舉辦開幕記者會，枝葉扶疏的綠意植栽承襲品牌精髓，在...

星宇「追月號」14日開搶！易遊網+住君品、吃三星頤宮

中秋節想離月亮更近一點？今年追月必備的偽出國航班，易遊網將於9月14日上午10點正式開賣。此次再度與星宇航空合作，銷售「...

熱門新聞

頂不住中秋生意太好！小潘鳳梨酥店也貼公休

明又有鋒面通過北部挾雨勢 是否生成颱風氣象局這樣回

面試10間公司遭鄙視！她萌生一個念頭 網友急勸：千萬不可

RIMOWA回來了！全新店進駐信義區 再也不用透過代買了

網紅寶爺消失神隱？ 妻子證實「中風住院6週」

今起3天有較大雨勢！ 吳德榮：留意熱擾動發展

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。