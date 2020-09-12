快收進旅遊心願清單！風靡全球的9間「迷你屋」總整理

誰說數大便是美？化繁為簡、自由生活的「迷你屋」正風靡全球，Airbnb收集9間全球旅客喜愛的迷你房源，即便在不能出國的此刻，也能線上旅行，並且收進心願清單（Wish List）。

即便疫情未歇，全球仍掀起一股「微屋運動」熱潮。在歐美、日本，許多人透過將房子縮小，重新定義「家」的模樣，這股風潮也吹進台灣，越來越多人喜歡居住在極簡風格的小屋，捨去空間的限制，與親友們建立更緊密的連結、也滿足人們心中對於「斷捨離」的需求。

在有限的坪數中，如何規畫生活空間，將迷你屋發揮得淋漓盡致，也考驗著設計師和房東的創意與想像。Airbnb表示，第一間迷你屋房源在2011年上線，過去10年數量更是快速增加，光是去年，每間迷你屋就為北美逾350位的Airbnb房東們帶來超過2萬美元（約合新台幣60萬）的收入。以下推薦9間各具特色的迷你屋：

1.林間小木屋／美國，奧勒岡州

這棟遺世獨立的小木屋，位於房東上萬坪的私人土地中。遊客可以遠離人群，在這裡感受完全的幽靜，同時遠眺奧勒岡州的最高峰。

2.浪漫木骨架迷你屋／美國，佛蒙特州

這棟迷你屋散發出一股明亮、活潑的氛圍。不論是在屋內透過大片窗戶欣賞森林，或是沿著房子後面的小溪漫步，都能讓你找回寧靜美好的生活。

3.星空貨櫃屋／美國，紐約州

這是一個透過太陽能發電、堆肥等環境工法自給自足的迷你貨櫃屋。旅人可以在此享受原始森林生活，並在夜晚時仰望繁星點綴的夜空。

4.牧場風光迷你屋／美國，緬因州

這幢迷你屋位於占地廣大的牧場中，遊人可在早晨享受農場直送的鮮奶與雞蛋，同時沉浸於溫暖的陽光中，看著遠方可愛的農場動物。

5.湖水綠迷你屋／美國，華盛頓州

這棟色彩獨特的迷你屋位於吉梅斯島（Guemes Island）上。你可以騎著腳踏車探索這座小島，或在屋內欣賞房東收藏的書籍與各式手作小物，度過恬靜悠閒時光。

這是一間由燈泡點綴，充滿著節慶氣氛的小屋。迷你屋的前院設有吊床與營火，旅人們可以一起圍著柴火烤棉花糖，盡情享受露營的樂趣。

7.鄉村樂活迷你屋／美國，加州

入住這個充滿美國鄉間風情的迷你屋將勾起旅人的童年回憶。在擁有獨特擺設的屋中，旅人們可以透過屋內的黑膠唱片，穿越時空回到美國鄉村音樂風行的年代。

8.山頂奢華樹屋／美國，加州

這棟小而奢華的迷你木屋將帶給你全新的體驗。旅人可以在竹子環繞的戶外浴缸沐浴，盡情享受山林間的芬多精，在這個坐落於森林中的獨棟迷你屋中重新找回生活的步調。

9.原始木造迷你屋／美國，蒙大拿州